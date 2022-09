Alex Saab pierde otra batalla: juez le niega acceso a papeles que “justificarían” su estatus diplomático

Click to share on Google News (Opens in new window)

La audiencia para determinar el estatus diplomático del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, tomó otro giro luego que un juez le negara el acceso a documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

lapatilla.com

Según el periodista, Joshua Goodman, el juez Scola aseguró que los fiscales no están obligados a participar en una “expedición de pesca” y solo deben presentar evidencia utilizada para presentar cargos penales.

El empresario colombiano intenta demostrar que sí cumplía funciones como diplomático del régimen de Venezuela y que por esa razón no pueden procesarlo por lavado de dinero.

NEW: Alex Saab loses bid to obtain documents from @DeptofDefense @CIA that he says will prove his purported status as a Venezuelan diplomat.

Judge Scola says prosecutors aren't required to go on a 'fishing expedition' and must only produce evidence used to file criminal charges. pic.twitter.com/WnCk35qQrN

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 15, 2022