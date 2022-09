AP: Exministro de Venezuela, Javier Alvarado, afirmó que pasó información a fiscales y embajada de EEUU sobre corrupción en Pdvsa

Click to share on Google News (Opens in new window)

Documentos publicados la tarde de este viernes 16 de septiembre a través de las redes sociales del periodista Joshua Goodman señalan que exministro habría pasado información a fiscales y a la embajada de EEUU exponiendo la corrupción en Pdvsa.

lapatilla.com

Una serie de documentos en las que el exministro venezolano, Javier Alvarado, afirma que durante años pasó información, entre los registros que compartió se encuentran detalles de un contrato sin licitación de $250 millones para una planta de energía firmado por el ex zar del petróleo Rafael Ramírez.

In court filing, ex Venezuela minister Javier Alvarado claims that for years he passed info to prosecutors and U.S. Embassy exposing corruption at @PDVSA.

Among the records he shared: details of a $250 million no-bid contract for a power plant signed by ex oil czar @RRamirezVE. pic.twitter.com/KiwboKUS4w

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 16, 2022