EN VIDEO: Con hacha en mano, hombre causó terror en un McDonald’s de Nueva York

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Minutos de terror tuvieron que vivir las personas que se encontraban en un McDonald’s ubicado en Delancey Street, Nueva York por cuenta de un hombre que desenfundó una hacha para amenazar a otros hombres en medio de una riña.

Por Semana

La peligrosa situación se presentó este viernes a las 2:25 a. m. hora local. El hecho quedó registrado en un video grabado por una persona que se encontraba en la hamburguesería, donde se evidencia que se presenta una riña que involucra a cuatro personas dentro de los que se encuentra hombre del hacha identificado como Michael Palacios, según el New York Post.

Por razones que aún se desconocen tres hombres empiezan a golpear a Palacios dentro de la famosa cadena de restaurantes, aunque al comienzo Michael reacciona de manera agresiva a los golpes de los otros hombres, este se torna calmado. Es agredido sin decir nada o realizar algún movimiento.

Para algunos internautas es curioso que Palacios al ser víctima de golpes no reaccionaba, en un momento se le ve sonreír y luego pone expresión de aburrimiento, como si quisiera decir que no estaba sintiendo dolor a causa de los golpes de los otros involucrados.

Cuando parecía que la riña se había terminado debido a que Palacios era superado en número por sus agresores, se observa como segundos después Michael pareciera que se retira del lugar, pero lo que hace es bajar su mochila al suelo para buscar algún objeto en su interior.

@CrimeInNYC NYC always good for some chaotic mayhem. He didn’t hurt anybody, but could have been ugly ! pic.twitter.com/I6WvqROuGR

— Shakes Mcgoo (@McgooShakes) September 17, 2022