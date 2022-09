Fox News corta entrevista a migrantes venezolanos: Reportero admite que no habla español (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un reportero de Fox News admitió que no pudo traducir por completo los comentarios en español cuando entrevistó a un grupo de migrantes, en su mayoría venezolanos. A dichos migrantes se les transportó el jueves en autobús por orden del gobernador Greg Abott de Texas a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C.

Por Independent en Español

Durante un segmento televisado en vivo sobre los migrantes, el corresponsal nacional de Fox News, Griff Jenkins, se acercó a un hombre con una camisa verde que salía del autobús y le preguntó si hablaba inglés.

“No, mi amigo”, respondió en español.

“Everybody from —todos — Venezuela?” continuó el reportero, en una mezcla vacilante de inglés y español.

“Sí, básicamente [todos los que estamos en el autobús] venimos de Venezuela, que es un país muy duro”, respondió el hombre en español. “En realidad, queríamos salir de allá. Tenemos muchos días viajando. Migración también nos ha jo*** mucho en México, pero lo que queremos es triunfar, queremos evolucionar y queremos tener todo”.

?Breaking: Two migrant buses from Southern Border just arrived outside Kamala Harris residence at Naval Observatory in DC. pic.twitter.com/41QnF3p16W

— Real Mac Report (@RealMacReport) September 15, 2022