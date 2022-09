¿Qué es este espeluznante saludo que la gente está haciendo ahora en los mítines de Trump?

El sábado por la noche, mientras el expresidente Donald Trump terminaba un mitin político en Youngstown, Ohio, un sector de la multitud levantó todos los brazos en el aire y extendió un dedo.

Por Vice

Traducción libre de lapatilla.com

El extraño saludo se produjo mientras Trump volvía a difundir información sobre las elecciones de 2020 y el registro del FBI en su casa de Mar-a-Lago. La señal fue inmediatamente comparada con el saludo “Sieg Heil” utilizado por los miembros del partido nazi para saludar a Hitler. Algunos también dijeron que era en referencia al lema “America First” de Trump.

Sin embargo, para los seguidores de QAnon, el saludo con un dedo fue tomado como otra señal de Trump de que está en su esquina.

The crowd at the Trump rally holds up 1 finger in solidarity with the God Emperor so of course QAnon makes it all about themselves. pic.twitter.com/YysxD5Cp9d

— Poker and Politics (@PokerPolitics) September 18, 2022