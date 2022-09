Así fue la serenata que joven llevó a su pareja con canción de Dragon Ball y se hizo viral

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Un regalo del Internet es darle a los usuarios un sinnúmero de entretenimiento a través de memes, videos, redes sociales, entre otros. Pero también hace posible que se compartan momentos mágicos y únicos como la serenata con mariachi de un tema del anime Dragon Ball que protagonizó un joven y su novia.

Por Infobae

La peculiar escena que combina el romanticismo de un amor juvenil con el fanatismo de una serie animada, fue suficiente para que se hiciera viral en TikTok.

En el video compartido por el usuario de TikTok @bryamcabrera se observa la serenata nocturna que le llevó un joven a su novia. El mariachi con su traje de charro negro entonó con una pista musical “Mi corazón encantado” del opening (inicio) de la serie Dragon Ball GT.

“Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré. Por un camino cubierto de luz y oscuridad”, interpretó el mariachi.

Mientras tanto, la pareja escuchó la serenata al exterior de un domicilio y ella sostuvo un ramo de flores bajo la luz tenue de un farol de la calle.

Ante ello, los usuarios se enternecieron y aseguraron que al dedicarle ese tema de la animación japonesa estaba seguro de que ella era la mujer indicada.

“A mi me hacen eso y de verdad me quedo 100 vidas ahí”, “Kamisama bendice esta relación!”, “La indicada la amare tanto que seré yo mismo quien le cante la serenata.. no dejare q alguien más se la cante q no sea yo .. :,)” y “Bro, estás seguro que es la indicada? A cualquiera no se le dedica ese temon”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red.

Hasta la publicación de esta nota, el video de TikTok ya cuenta con 1.1 millones de reproducciones, más de 113 mil reacciones y cientos de comentarios de personas anhelando una serenata igual.

Para muchos millennials la serie de anime Dragon Ball y sus secuelas son una parte importante de sus vidas ya que marcaron su infancia. Y es que este tema salió en México en el año de 1999 con la interpretación de Aarón Montalvo, a quien le cedió los derechos de interpretación la productora de doblaje Intertrack.

En esa época muchos de los millennials iban en la primaria y veían la transmisión de lunes a viernes de la serie animada, siendo una parte de su época de aprendizaje y crecimiento.

De tal suerte la combinación de esa nostalgia, gusto por la serie, así como el mariachi entonando una canción romántica fuera de los estándares habituales, hizo que muchos desearan contratar al grupo musical y que la serenata fuera viral.

Una breve historia del Mariachi

Actualmente conocemos al Mariachi como uno de los acompañamientos musicales más importantes de México, destacando por su popularidad no sólo en territorio nacional, también en todo el mundo.

Sin embargo, es largo el camino que la música mexicana ha tenido que recorrer para llegar hasta lo que hoy conocemos como el llamado Mariachi de Masas o el Mariachi Comercial.

Estos conjuntos mexicanos parten de las aportaciones que brindaron pueblos indígenas como el cora, nahua, huichol y purépecha, sin olvidarnos de lo rescatado desde las poblaciones afromestizas.

De acuerdo con Arturo Chamorro Escalante, la creación del mariachi pudo ser el noroeste de Michoacán, Colima, el norte de Jalisco, y el noroeste de Nayarit. Cocula o Tecalitlán pudieran ser los municipios pioneros.