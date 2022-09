¿Ciencia o religión? Qué significa el fenómeno del arcoíris alrededor del Sol

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Este fenómeno tiene una explicación científica y otra que se apega a los pasajes bíblicos sobre Dios y la humanidad.

Durante la estación de primavera se presentan una manifestaciones en el cielo que han sido asociados a los cambios de temporada, por ejemplo, cuando los días fríos se van ausentando para dar inicio a las mañanas cálidas.

En este grupo de fenómenos se hace mención a una suerte de arcoíris que aparece alrededor del Sol. Esta definición popular hace referencia a lo que se conoce como halo solar. Aquellos que logran velo durante el día pueden diferenciar algunos colores que se ubican alrededor de la estrella que posee luz propia.

¿Qué es un halo solar?

Lo primero a mencionar es que se trata de un fenómeno que se produce a causa de la luz del Sol que atraviesa unos diminutos cristales de hielo que “se encuentran suspendidos en la parte alta de nuestra atmósfera”, de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú. Esto ocasiona que la luz solar se disperse de manera peculiar, formando un aro de colores alrededor del cuerpo luminoso que es similar al arcoíris.

Para enero de 2022, los reportes de observación que recibió el IGP mencionan los distritos donde se tiene mayor visibilidad, como por ejemplo, Ate, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, entre otros.

Un aporte de la institución es que se evite mirar directamente al Sol cuando se desee apreciar un halo solar, “ya que se produciría un daño irremediable a los ojos”.

¿Que simboliza el arcoíris en la Biblia?

Los pasajes bíblicos relacionan este fenómeno en el cielo con “un pacto entre Dios y los seres vivientes”, siendo un recordatorio del diluvio universal que es narrado en el primer libro de la Biblia. Génesis 9:13-17 detalla:

“Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre yo, vosotros y todo ser viviente de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra”.

¿Se escribe arco iris o arcoíris?

En la sección de dudas rápidas que posee la Real Academia Española se precisa cuál o cuáles son las respuestas correctas a esta consulta común entre los hispanohablantes. El indicador hace mención a que las dos grafías, tanto arco iris y arcoíris, son correctas.

Pese a este escenario, la institución destaca que es preferible usar la grafía arcoíris, la cual debe escribirse con tilde ya que contiene una secuencia de “vocal abierta átona seguida de una vocal cerrada tónica”.

¿Qué es un arcoíris?

El diccionario de la lengua española explica en una de sus entradas que el término arcoíris hace referencia a un “arco de colores que se forma cuando los rayos del Sol se reflejan en las gotas de lluvia”.