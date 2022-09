¡Ver para creer! Un activista entró a la pista en la Laver Cup y prendió fuego a su brazo (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un espontáneo saltó a la pista donde se disputa la Copa Laver y se prendió fuego en un brazo, como señal de protesta contra el uso de vuelos privados en el Reino Unido.

El hombre vestía una camiseta con el lema “Terminad con los vuelos privados” y se prendió fuego en el brazo derecho en mitad del partido que disputaban el griego Stefanos Tsitsipas y el argentino Diego Schwartzman.

El espontáneo fue retirado por la seguridad, que apagó tanto el fuego de su brazo como el de la pista. EFE

A man has set his arm on fire after invading the court at the Laver Cup on Roger Federer's last day as a professional tennis player. pic.twitter.com/g0LcBU8PeJ

— Sam Street (@samstreetwrites) September 23, 2022