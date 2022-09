Las protestas en Irán por muerte de Mahsa Amini suman 41 muertos y mas de mil detenidos (VIDEOS)

Las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini suman al menos 41 muertos y 1.186 detenidos tras nueve días, mientras el Gobierno movilizó este domingo a miles de ciudadanos en marchas en contra de los manifestantes que piden más libertades.

Nueve días después de la muerte de Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por llevar mal el velo obligatorio en el país parece que las protestas se apaciguan, pero es difícil analizar la situación dadas las restricciones que impone el Gobierno en internet y a informadores.

Las redes móviles están siendo cortadas por las tardes y noches, y la situación del internet fijo empeoró con operadores como Mobinnet sufriendo “apagones”, explicó NetBlocks, plataforma que estudia la censura online.

See how Iranian women deal with the oppressors.

They know that they may face guns and bullets but they didn’t give up their fight.

This is just one example of Iranian women’s bravery.#????_????? #MahsaAmini pic.twitter.com/74VRsjJOVQ

— Masih Alinejad ?? (@AlinejadMasih) September 25, 2022