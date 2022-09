Rusia usa drones kamikaze iraníes para detener la contraofensiva de Ucrania

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Ejército ruso no ha confirmado el empleo de los drones provenientes de Irán, pero un comandante de artillería ucraniano asegura que lo han usado para destruir sus vehículos de combate.

Por 20minutos.com

Los drones kamikazes son unos de los protagonistas en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estos son vehículos aéreos no tripulados que ambos bandos están utilizando y se llaman ‘kamikaze’ porque, para atacar o defenderse de un objetivo enemigo, deben autodestruirse.

En la guerra de Ucrania y Rusia, se han hecho muy conocidos los drones kamikazes que Estados Unidos entregó a los ucranianos (Switchblades). No obstante, las tropas rusas también tienen este tipo de drones suicidas en su Ejército, concretamente los Shahed-136, procedentes de Irán.

Según The Wall Street Journal, los soldados rusos han repintado los Shahed-136 para que luzcan una bandera rusa y los han renombrado con el nombre de Geranium 2. Rodion Kulagin, comandante de artillería de la 92ª Brigada Mecanizada de Ucrania, el país gobernado por Putin los comenzó a usar la semana pasada para atacar un puesto de artillería y blindados ucranianos de la zona noreste de Jarkov.

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

?? and ??: A perfect union of two despots.

? @kms_d4k pic.twitter.com/M7sQ9PX1hJ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 13, 2022