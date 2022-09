Vuelo Bogotá-Londres tuvo que aterrizar de emergencia en isla del Atlántico

Click to share on Google News (Opens in new window)

El vuelo AV129 que cubría este martes la ruta Bogotá-Londres se declaró en emergencia y tuvo que desviarse hacia el Aeropuerto Internacional de Lajes, ubicado en la Isla Terceira, la cual hace parte de Portugal.

Por El Tiempo

La aeronave, una Boeing 787, aterrizó con éxito en la isla con sus 244 pasajeros y 10 tripulantes a la 1:44 p. m. hora local (7:44 a. m. hora Colombia).

El Centro de Protección al Cliente de Avianca indicó que los pasajeros van a ser trasladados en un vuelo chárter que está programado para salir de la isla de Lajes a las 9:00 p. m. (hora local) y aterrizaría en el Aeropuerto de Watwick, en la ciudad de Londres, a la 1:45 a. m. (hora local).

Avianca #AV120 Bogota to London Heathrow declared an emergency and diverted to Lajes, middle of Atlantic. Reason unknown at this time https://t.co/cWdpkbgjJX pic.twitter.com/FKkqL9g3Jl

— AIRLIVE (@airlivenet) September 27, 2022