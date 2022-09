Buenas noticias para el Real Madrid: Karim Benzema se entrena con el grupo y acelera su regreso

Posteado en: Actualidad, Deportes

El francés Karim Benzema, que ha vuelto este miércoles a entrenarse con los compañeros en la ciudad deportiva del Real Madrid tras lesionarse a principios de mes en Glasgow, se mostró “feliz” por su regreso y aseguró que tiene “ganas de jugar este domingo”.

“Ha pasado tiempo y he tenido tiempo para hacer una pretemporada. Me siento muy bien, cómodo”, afirmó el atacante galo tras ejercitarse a las órdenes del técnico italiano Carlo Ancelotti a los medios del club, a los que expresó su deseo de reaparecer ante Osasuna.

“He hecho mucho trabajo físico. No he tocado el balón. Hoy fue mi primer entrenamiento. Estos días hice mucha carrera y fuerza dentro de las instalaciones. En casa también entrené. Llegué un poquito tarde de las vacaciones y no tuve mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Por eso la he hecho ahora y me siento muy bien”, argumentó Benzema

El delantero francés aseguró que durante su baja vio al equipo “muy bien, perfecto”. “Los he visto llenos de victorias, de goles y de carácter. Tenemos un gran equipo aunque se puede decir que tenemos dos equipos. No hay diferencia entre la gente que empieza el partido y los que entran con el partido ya empezado. Veo al equipo muy bien”, dijo.

Así mismo, apuntó que, ante el intenso mes de octubre que le espera al Real Madrid, los jugadores saben que tienen que “ganar cada partido”, que todos son “importantes” porque todos los rivales “quieren ganar al Real Madrid”, pero consideró que están “bien y preparados para continuar”.

EFE