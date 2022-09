La verdadera historia de “Blonde”: ¿Qué tan precisa es la película en Netflix de Marilyn Monroe?

Posteado en: USA

Blonde en Netflix, que se estrenó en los cines a principios de este mes y comenzó a transmitirse hoy, es una película que espera construir, jugar y contrarrestar la percepción pública de la verdadera Marilyn Monroe. Como una de las estrellas de cine más famosas de la historia de Hollywood, es casi seguro que los espectadores de Blonde tendrán sus propias ideas sobre la actriz.

Pero es importante tener en cuenta que Blonde no es una película biográfica tradicional. En cambio, como el libro de Joyce Carol Oates en el que se basa, es una historia ficticia inspirada en la vida de Monroe. Si bien muchos de los detalles en Blonde se extraen de la vida real de Monroe, como el guardarropa meticulosamente preciso que verás usar a Ana de Armas en su interpretación de la estrella, al igual que muchos detalles son imaginados.

En una entrevista para las notas de prensa de Blonde , el escritor y director Andrew Dominik dijo: “ Blonde es una obra de ficción. No es un trabajo de biografía. Nunca afirmaría que lo es. Joyce escribió un libro que esencialmente dramatizaba lo que sentía por Marilyn Monroe”. Agregó: “Creo que Marilyn Monroe, la figura, es significativa para Joyce de una manera emocional, en términos de lo que representa sobre la experiencia de ser mujer. Creo que eso es en gran parte de lo que se ocupa el libro, que puede no ser exacto, pero es significativo. Ciertamente me habló”.

¿BLONDE SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

Si y no. Sí, Blonde se basa en una historia real en el sentido de que se centra en la vida de Marilyn Monroe, quien fue un verdadero ícono cultural. No, en el sentido de que Blonde es una adaptación del libro del mismo nombre de Joyce Carol Oates de 2000, que era una versión ficticia de la vida de Monroe. Esto no es lo mismo que un documental o incluso una película biográfica tradicional como Bohemian Rhapsody. Más bien, es una especie de fan-fiction de celebridades, y no todos los detalles de la película deben tomarse como un hecho.

