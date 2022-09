¿Se fusionan Instagram y Facebook? Todo sobre la nueva función de las redes de Meta

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En un momento en donde las redes sociales de Meta están pasando por un período sombrío, la firma comandada por Mark Zuckerberg piensa en estrategias para potenciar sus activos principales: la nueva idea que tienen en mente es fusionar Facebook e Instagram mediante una interfaz común.

Por: Clarín

Las aplicaciones de Meta están cambiando para ofrecer a los usuarios una mayor unidad y pronto permitirán que uno acceda a los likes y a más opciones de Facebook desde la aplicación de Instagram y viceversa.

La nueva herramienta se podrá utilizar a través del Centro de Cuentas y permitirá pasar de un perfil abierto al otro. Además, a través de esta, se podrá acceder a una nueva pantalla de creación de cuentas e inicio de sesión.

Por otro lado, Meta va a hacer más fácil crear una nueva cuenta en sus plataformas, a través de una interfaz de inicio de sesión renovada, donde aparecerá un nuevo botón que permite crear un nuevo perfil.

We’re introducing new features that make it easier to create, switch between and get notified for multiple profiles on @facebook and @instagram.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 26, 2022