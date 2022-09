La batalla legal entre el hijo de Anne Heche y James Tupper por la herencia de la actriz

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El próximo 11 de octubre se cumplen dos meses del lamentable fallecimiento de Anne Heche, reconocida actriz estadounidense que murió a los 53 años de edad días después de sufrir un aparatoso accidente automovilístico que le provocó graves lesiones. Desde ese entonces su nombre ha encabezado titulares, no solo por su irreparable pérdida, también por la herencia que dejó a sus hijos, Homer y Atlas, así como un testamento que supuestamente carece de validez.

Por Infobae

El patrimonio que dejó la protagonista de Seis días y siete noches sigue en juego. Y es que su primogénito Homer -fruto de su matrimonio con Coleman Laffoon- y quien fue su pareja, James Tupper, siguen luchando por obtener el control legal de su herencia.

En las últimas horas la revista People dio a conocer elementos de un suplemento de nueve páginas que sumó el hijo mayor de la difunta actriz a su petición para poder manejar la controvertida herencia. En estos documentos Homer se expresó en contra del supuesto testamento de la actriz que data de 2011, donde dejó a su entonces pareja como administrador de sus bienes.

En esta información recuperada por People se afirma que Homer no considera legal dicho documento porque la firma no pertenece a su madre. Asimismo resaltó que Anne Heche no contó con las medidas necesarias para hacerlo, es decir, no estuvo acompañada de dos personas que pudieran testificar como lo exige la ley, por lo que no sería válido.

“El Sr. Tupper se refiere repetidamente al correo electrónico adjunto a la Objeción como un ‘testamento’. Sin embargo, como cuestión de derecho, el correo electrónico no califica como testamento ológrafo o testamento formal con testigos”, expresó Homer en el documento que presentó, según People.

“El correo electrónico no cumple con los requisitos legales para un testamento ológrafo válido porque las disposiciones materiales del supuesto testamento no están escritas a mano por el difunto. Un testamento es válido como testamento ológrafo, ya sea que esté presenciado o no, si la firma y las disposiciones materiales sean de puño y letra del testador”, continuó.

“El correo electrónico presentado al Tribunal como el ‘testamento’ del difunto por el Sr. Tupper no cumple con los requisitos para un testamento olográfico válido porque la firma y las disposiciones materiales no están escritas a mano por el difunto. El correo electrónico no cumple los requisitos legales para un testamento formal válido con testigos porque el correo electrónico no fue firmado por el difunto y no tiene dos testigos que hayan firmado el documento durante la vida del difunto”, agregó.

Pero eso no es todo, Homer Laffoon recalcó que desde el repentino deceso de su madre, el actor de Emma Fielding mysteries ha obstaculizado su comunicación con su hermano menor, Atlas Tupper, quien ronda por los 13 años de edad.

Respecto a las objeciones que James Tupper ha presentado sobre presuntas carencias que tendría Homer Laffoon para tomar el control de la herencia de Anne Heche, el joven de 20 años supuestamente se defendió diciendo que son infundadas e inexactas porque cuando su madre murió ellos ya no estaban juntos.

¿Cómo ocurrió el accidente de Anne Heche?

Fue el pasado mes de agosto cuando la reconocida intérprete fue encontrada al volante de un automóvil que se estrelló contra una casa de Los Ángeles, California, a una velocidad aproximada de 140 kilómetros por hora.

De acuerdo con el forense del condado de Los Ángeles, la artista de 53 años murió por inhalación de humo, lesiones por quemaduras y una “fractura del esternón debido a un traumatismo cerrado”. Asimismo, los exámenes toxicológicos revelaron la presencia de narcóticos.