Crisis económica impulsa a venezolanas a esterilizaciones quirúrgicas (Video)

Posteado en: Destacados, Nacionales

Con dos niños que atender, un trabajo a tiempo completo y labores extra para ganar lo suficiente para mantenerse económicamente en Venezuela, Teidy Rojas decidió practicarse una esterilización quirúrgica.

Por Adriana Núñez Rabascall / vozdeamerica.com

“La crisis me impulsó a hacer eso, porque para traer un bebé al mundo tienes que darle una buena calidad de vida y más de tres ya es bastante”, dice Rojas, de 33 años, mientras espera tomar el autobús que la llevará a su casa.

En el mismo centro hospitalario donde Rojas se esterilizó, otras 20 mujeres hacían fila junto a ella, todas, según cuenta, llevadas por la misma preocupación.

“Los elevados costos de la leche, los pañales, toallitas húmedas, la ropa… Todo eso es exorbitante”, relata Rojas.

La esterilización quirúrgica es el principal método al que recurren las madres de entre 15 y 49 años para dejar de tener hijos, según la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Un 27% de las consultadas en el año 2021 dijeron haberse sometido a esta operación, mientras que 22 por ciento respondió que seguía tomando la píldora.

“Me quiero esterilizar, porque todo se me ha hecho muy difícil, porque no quiero tener más bebés. Ahorita, con la situación del país, no puedo con los recursos”, explica Indira Gómez, madre de dos niños y embarazada de un tercero. Los ingresos de su esposo no le permiten cumplir con los controles prenatales. A su familia le ingresan apenas 100 dólares por mes, pero para cubrir la canasta alimentaria en el país petrolero se requieren 459 dólares, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis, CENDA.

En hospitales públicos de Venezuela hay listas de espera para la ligadura de trompas.

“Si me preguntas, sí lo estoy viendo hoy con mucha más frecuencia que en los inicios de mi carrera profesional. Las listas son largas, porque mucha gente se quiere esterilizar”, detalla Ana Vera, ginecólogo obstetra con 12 años de servicio.

En el centro de salud público donde trabaja Vera, este año 50 mujeres se han esterilizado, en especial las madres de bajos recursos.

“Estoy viendo algo que me llama bastante la atención. Estos estratos, justamente, están buscando la manera de tener dos hijos y no más, las mujeres están tomando conciencia de que la maternidad no es un evento fácil o sencillo, sino que además no podemos traer tanta gente al mundo, porque ¡cómo hacemos para criarlos, para darles salud, para vestirlos y alimentarlos!”, acota Vera.

Video VOA

Para comprar una lata de fórmula láctea para bebés, en Venezuela, se necesitan 20 días de trabajo con salario mínimo.

“La situación no está para tener más bebés, uno pasa mucho trabajo, tanto uno como ellos”, advierte Lismary Saavedra, madre de un niño nacido prematuramente.

Por las dificultades que ha atravesado para garantizar los cuidados de su hijo, está decidida a esterilizarse.

“Si se enferma lo llevo el médico, si no, no lo llevo, porque no tengo para pagar 30 ó 40 dólares para sus controles. A él lo refieren a cardiólogo, otorrino, terapias infantiles por ser un niño sietemesino”.

En Venezuela, la tasa de fecundidad hasta la década de los ochenta fue de 4 hijos, en la actualidad es de 2,33, según datos del Banco Mundial.