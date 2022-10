“¿Dijo algo sobre mí?”: Donald Trump se mostró preocupado tras el arresto de Ghislaine Maxwell

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Donald Trump expresó su preocupación después del arresto de Ghislaine Maxwell: “¿Dijo algo sobre mí?”

En una reunión de la Oficina Oval en julio de 2020, Donald Trump preguntó a los asistentes si Ghislaine Maxwell, la ex novia del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien había sido arrestado por cargos de tráfico sexual, lo había nombrado entre los contactos influyentes con los que podría contar para protegerla.

Por The Guardian

Traducción libre de lapatilla.com

Según un nuevo libro de Maggie Haberman del New York Times, Trump preguntó a los “asesores de campaña… ‘¿Vieron ese artículo en el [New York] Post de hoy que me mencionaba? Él siguió adelante, al silencio: ¿Dijo algo sobre mí?”

Epstein fue declarado culpable y sentenciado en Florida en 2008 por cargos estatales de prostitución. Fue arrestado nuevamente en julio de 2019, por cargos de tráfico sexual. Se suicidó en prisión en Nueva York un mes después.

Los vínculos entre Epstein, Maxwell y asociados destacados, incluidos Trump y el príncipe Andrew, han avivado la especulación de la prensa desde entonces.

Maxwell, la hija del barón de la prensa británica Robert Maxwell, fue arrestada en New Hampshire el 2 de julio de 2020.

La historia que parecía preocupar a Trump, según Haberman, apareció en la sección Page Six centrada en celebridades del tabloide de Nueva York el 4 de julio de 2020.

Citó a Steve Hoffenberg, un asociado de Epstein, diciendo: “Ghislaine pensó que era intocable, que estaría protegida por las comunidades de inteligencia que ella y Jeffrey ayudaron con información: los servicios de inteligencia israelíes y Les Wexner, que ha dado millones a Israel; por el príncipe Andrew, el presidente Clinton e incluso por el presidente Trump, quien era conocido por ser conocido de ella y de Epstein”.

Maxwell finalmente fue condenado en Nueva York en diciembre de 2021 por cinco de seis cargos relacionados con el tráfico sexual de menores. En julio de 2022 fue condenada a 20 años de prisión.

En febrero de este año, el príncipe Andrés resolvió un caso civil presentado por una víctima de Epstein que alegó que la obligaron a tener relaciones sexuales con la realeza. Andrew niega con vehemencia haber actuado mal, pero ha sufrido un colapso de su posición en público y en privado.

El esperado libro de Haberman, Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, se publica en los Estados Unidos el martes.

Observador de Trump desde hace mucho tiempo y que trabajó para el Post antes que para el Times, Haberman relata la carrera empresarial de Trump durante 40 años en Nueva York, así como su campaña para presidente, cuatro años tumultuosos en la Casa Blanca y su presencia continua y disruptiva en la vida pública de EE. UU. .

Epstein y Maxwell no aparecen mucho. Al describir un vuelo tomado por Trump en 1997, un escritor del New Yorker a cuestas, Haberman dice que Maxwell, “para entonces un confidente cercano del amigo de Trump, Jeffrey Epstein”, estaba en el avión privado mientras volaba a Florida.

Haberman no describe la reacción de Maxwell ante el hecho de que Trump abandonara la película a bordo de su elección —Michael, protagonizada por John Travolta como un ángel— a favor de Bloodsport, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, y que tuviera a “su hijo de 13 años, Eric, ayunando”. avanzar a través de gran parte del diálogo para llegar a las escenas de lucha”.

Pero Haberman describe una reunión en Nueva York a principios de 2015, antes de que Trump lanzara su campaña para presidente, entre Trump y David Pecker.

El propietario del tabloide National Enquirer, dice Haberman, llegó a la Torre Trump “con una copia del tabloide que presentaba al príncipe Andrew, el duque de York, y Jeffrey Epstein, el inversionista y delincuente sexual convicto y antiguo amigo de Trump, con quien Trump se había caído años antes”.

Pecker y Trump “hablaron sobre la isla privada de Epstein, donde se rumoreaba que traía a hombres poderosos para tener encuentros sexuales con mujeres jóvenes. Trump la llamó ‘isla de putas’ y les dijo a sus ayudantes que nunca había estado allí”.

Haberman también cita a Sam Nunberg, un exasesor, sobre lo que dijo Trump en ese momento cuando se le preguntó cuál era su mayor preocupación acerca de postularse para presidente.

“Trump tuvo una respuesta simple”, escribe Haberman. “‘Las mujeres’. No negocios, no ser violento con nadie, recordó Nunberg, sino mujeres”.

Trump ha sido acusado de acoso sexual, mala conducta o agresión por más de 20 mujeres. El escritor E Jean Carroll lo está demandando por difamación, por su respuesta a su afirmación de que la violó en la década de 1990. Trump niega todas esas acusaciones.

Se demostró que Pecker estuvo involucrado en operaciones de “atrapar y matar”, en las que se pagaba a las mujeres que reclamaban aventuras con Trump, incluida la modelo de Playboy Karen McDougal, por sus historias, que nunca se publicaron.

Según Nunberg, “Trump señaló hacia su penthouse”, donde entonces vivía su tercera esposa, Melania Trump.

“Me meteré en problemas arriba”, dijo Trump.

Haberman también informa que después de las elecciones “feas” de 2016, Melania Trump “renegoció su acuerdo prenupcial”.