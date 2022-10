Salen a luz las primeras imágenes del submarino Belgorod fuera del agua tras el sabotaje al Nord Stream

Rusia podría haber movido el submarino Belgorod, una de las armas más potentes en este contexto de guerra al ser capaz de portar el arma de nueva generación nuclear Poseidón y por la que la OTAN ha encendido todas las alarmas. Solo tres días después de que la Alianza lanzara el aviso de máximo riesgo el buque ha sido avistado en el mar de Barents y en superficie, según las últimas imágenes compartidas por Naval News.

Por 20minutos

El nuevo submarino fue botado en julio y ahora se habría sumergido en aguas del Ártico tras su posible implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, según distintas fuentes extraoficiales.

Cuando la marina rusa presentó el submarino el pasado mes de julio, dijo que en principio se usaría para “expediciones científicas e investigación”, según el comandante en jefe de la Armada rusa, Nikolay Tevmenov, en declaraciones recogidas por la agencia estatal rusa TASS. Durante la ceremonia en la ciudad de Severodvinsk, Tevmenov aseguró que el Belgorod abría “nuevas oportunidades para Rusia en la realización de varias investigaciones y ayuda a llevar a cabo diversas expediciones científicas y operaciones de rescate en áreas remotas del mundo”.

Media hype claims that a unique Russian submarine, the #Belgorod, has 'vanished'. This may be exaggerated.

?? Naval News can share images of the submarine operating on the surface in the Arctic. ??

Story by @CovertShores https://t.co/dXqgvVRYJn

— Naval News (@navalnewscom) October 5, 2022