El dato abrumador que preocupa a la afición del Barcelona

Posteado en: Deportes, Titulares

El Barcelona llegará líder de la Liga al Bernabéu, aunque en Europa se tenga que jugar seguir vivo en la Champions ante el Inter. Buena parte de los méritos deportivos del equipo azulgrana en el torneo doméstico se deben a las actuaciones de Ter Stegen, que está rindiendo a su mejor nivel. Ante el Celta volvió a ser clave y le dio claramente los tres puntos al Barcelona al desbaratar ocasiones clarísimas, especialmente una ante Iago Aspas, verdugo del meta alemán y del club azulgrana en muchos otros encuentros. Es una gran noticia el estado de forma del cancerbero y de su acierto en el área pero también es un claro síntoma de que las cosas no suelen marchar bien del todo. Lo reconoció Xavi al término del encuentro de este pasado domingo. «Si jugamos como en la segunda parte, no ganaremos al Inter». Un aviso en toda regla que preocupa al barcelonismo, que confía más en las actuaciones de su portero que en las de sus delanteros.

Por ABC

Ter Stegen fue clave ante el Celta y volvió a dejar la portería a cero. Ya son siete los partidos de Liga en los que el alemán no ha recibido ni un solo gol, seis de ellos de forma consecutiva. Son unos números que no se veían en la portería del Barça desde Claudio Bravo en 2015. El meta germano acumula en estos momentos 624 minutos sin encajar un gol. Y aquí es donde llega el dato que preocupa a los barcelonistas: ha ha parado 19 de los últimos 20 disparos que ha recibido a portería. El dato, que refleja la calidad de Ter Stegen, pone de relieve la fragilidad defensiva del Barcelona, que permite la llegada de los rivales con relativa facilidad. Actualmente lidera la clasificación de porteros menos goleados. Solo ha encajado un gol en los ocho partidos disputados.

Ter Stegen aprovechó el reciente parón liguero a causa de los compromisos de las selecciones nacionales para explicar las causas por las que ha podido recuperar su mejor versión. «El verano me ha ido muy bien, porque podía relajarme y liberarme un poco de todo lo que había, pero sobre todo mentalmente, porque no hice casi nada mientras estaba de vacaciones y de vez en cuando es necesario para cargar pilas. Y así he podido empezar bien y estar en buenas condiciones». Hay que tener en cuenta que al contrario que el año pasado, en esta ocasión no ha tenido que pasar por el quirófano para solventar sus eternos problemas en la rodilla derecha ni ha tenido que hacer trabajo de recuperación.

Este hecho no esconde las carencias que ha mostrado el Barcelona en estos últimos partidos, sobre todo ante el Celta. «Hace tres semanas volábamos y ahora no. Tenemos que mejorar, hay que ser muy autocríticos. La primera parte es buena y es donde tenemos que sentenciar. Si marcas el 2-0 cambia. La segunda parte no hemos estado bien, hemos dejado de apretar, de hacer la presión alta… quizás por cansancio, fatiga. Psicológicamente hemos bajado y acabas con dos o tres ocasiones claras en contra. Victoria de oro pero hay que parecerse a la primera media hora», reconoció Xavi, que también tuvo palabras para Ter Stegen: «Está a un nivel extraordinario, pero dependemos del equipo. Llevamos siete partidos ganando, porterías a cero casi todas. Hoy hemos sabido sufrir y, a pesar de la segunda parte, son tres puntos de oro».

La mala cara que mostró el Barcelona quedó reflejada en las quejas de Iago Aspas, que vio cerca la remontada: «El empate se me queda corto, hemos tenido una gran segunda parte con cuatro o cinco o seis ocasiones muy claras, pero si no metes en el Camp Nou, lo normal es que pierdas. Han tenido que acabar perdiendo tiempo y echándolas arriba. Han perdido tiempo hasta con los saques de banda y hasta Ter Stegen. A nosotros nos estaban avisando por perder tiempo en el minuto diez y a ellos nada. Son cosas que pueden pasar ante los equipos grandes», apuntó el delantero celeste.