Crecida de ríos dejaron el sur de Maturín “como Atlantis”, bajo el agua (FOTOS)

Luego de la crecida de los ríos Amana y Mapirito al sur de Maturín, más de 480 familias se siete sectores se han visto afectadas por la situación. Ante este problema, la alcaldesa chavista, Ana Fuentes y el gobernador psuvista, Ernesto Luna, al parecer no se han enterado por lo que los habitantes no han recibido ningún tipo de ayuda.

Corresponsalía lapatilla.com

Desde la madrugada de este martes comenzó a crecer el nivel del río Amana al punto de desbordarse, afectando en principio unas 50 casas. Los sectores afectados por las inundaciones son calle Brisas del Río, callejón Florida, calle principal, Mapirito, Las Casitas y la vía principal. Se pudo conocer que a las 10:00 de la mañana la cota del río de encontraba en 6,45 metros y a las 11:20 am, se ubicaba en 6,47 metros, según monitoreo de Protección Civil.

Lugareños hacen un llamado a las autoridades chavistas a abocarse en la atención de los afectados con la entrega de agua potable ya que desde la 1:00 am no cuentan con servicio eléctrico y por lo tanto las bombas no están funcionando, asimismo piden jornada de vacunación, alimentos, artículos de higiene personal entre otros.

Yuri Rafael Pérez, vecino de la zona, manifestó que se debe canalizar el río para evitar que se desborde al tiempo que criticó la tardía acción del régimen. Señaló que hasta el momento no han recibido la visita del gobernador o la alcaldesa, solo funcionarios de Protección Civil son los que han acudido a levantar informes.

“Algunos vecinos han logrado sacar sus ‘cachivachitos’ a casa de otro vecino donde no esté inundado, otros ya perdieron cocinitas, pero como ya estamos acostumbrados, ya sabemos lo que hay que resguardar. Desde la 1:00 de la madrugada no hay energía eléctrica, lo que sí se requiere con urgencia es agua potable, vacunación, artículos de higiene personal, para niños pequeños, fórmulas lácteas”, indicó Pérez.

Familias afectadas

Por su parte, Douglas López, otro de los afectados, detalló que son 483 familias que se encuentran afectadas por la crecida del río. Agregó que desde el jueves ha estado lloviendo y desde la madrugada de hoy, comenzó a crecer el cauce del torrente, hasta desbordarse. Muchas familias que tenían sembradíos como yuca, maíz, topocho y cambures.

“Cada vez que crece el río trae mucha arena, palos es por eso que le pedimos a la alcaldesa y al gobernador, que se aboquen al dragado del río. Desde hace dos años que no se desbordaba, aquí solo está el equipo de Protección Civil haciendo monitoreo, pero más nadie ha venido”, dijo López.

María Antonieta Figueroa, otra de las muchas afectadas, hizo un llamado a las autoridades municipales y estadales a atender prontamente el problema que atraviesan.

“Somos muchos los habitantes los que estamos siendo afectados por esta crecida, tratamos de rescatar lo poco que podemos. No hemos recibido hasta ahora ayuda del gobierno como agua potable que hace mucha falta, como no hay luz, no está llegando agua por tubería. Queremos que por favor nos ayuden”, puntualizó Fifueroa.