Meghan Markle confiesa sentirse “cómoda” con la etiqueta de “loca e histérica”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Aprovechando que recientemente ha sido el Día Mundial de la Salud Mental, la duquesa de Sussex ha decidido grabar un nuevo capítulo de su podcast, Archetypes, en el que se ha sincerado sobre una de las etapas más duras de su vida y cómo el príncipe Harry le ayudó especialmente a salir adelante, aunque ahora haya aprendido a darle la vuelta a aquella época “loca” de su vida.

Por 20minutos.es

El episodio, que ha titulado La decodificación de la locura, tiene como invitadas para hablar con Meghan Markle a la actriz Constance Wu, la estrella de Bollywood Deepika Padukone –por quien un político hindú ofreció una recompensa a quien la decapitase– y la escritora Jenny Slate a las que, en un momento dado, les lanza una pregunta prácticamente sabiendo la respuesta, pues es algo que muchas mujeres del mundo han oído alguna vez en su vida.

“Que levante la mano a quien alguna vez la hayan llamado loca o histérica. ¿O quizá dementes, fuera de sí, completamente irracionales? Si todas estuviéramos en la misma habitación sería más fácil saber cuántas de nosotras las tenemos en alto. Pero vamos, que yo también”, ironiza Meghan, a quien sin embargo esa idea de ser una mujer “loca o histérica” ya no le pesa en absoluto, pues lo entiende como una mujer independiente que sabe lo que quiere y no tiene miedo a decir lo que piensa.

“Me siento bastante cómoda con la etiqueta de ‘loca’, muy cercana. Por la forma en la que se presenta y el daño que causa en la sociedad y las mujeres en todas partes, ya que proviene de relaciones o familias destrozadas, una reputación destruida y carreras arruinadas. El estigma que aún rodea a la palabra loca sigue teniendo ese efecto silenciador [de todo lo demás]“, ha explicado la duquesa.

Cuando más se lo decían, sobre todo desde la prensa, ha explicado Meghan, fue el príncipe quien la animó a pedir ayuda. “Mi marido me encontró a una mujer a quien podía llamar y lo hice. Ella no sabía siquiera que yo iba a llamarla. Pero me presenté, ella me preguntó quién era y yo le dije que necesitaba ayuda. Pudo escuchar el terrible estado en el que me encontraba”, ha rememorado.

Asimismo, y ante las reconfortantes palabras de Wu sobre la valentía de hablar de ello, la duquesa ha añadido que “lo más loco sería guardarse todo esto dentro”, así como que ella querría llorar mucho, pero se ve incapaz. “Estoy condicionada a mantener otro tipo de compostura”, ha asegurado, sobre lo complicado que ha sido para ella pasar de una etapa escolar en la que se sentía sola a una etapa adulta en la que no podía fallar en nada en público.

“Las mujeres que experimentan problemas reales de salud mental se asustan. Se quedan calladas, lo interiorizan y lo reprimen durante demasiado tiempo”, ha apostillado Meghan ante Wu, que acababa de hablar nuevamente de un episodio muy duro en su vida: su intento de suicidio en 2019, poco después del éxito de su película Crazy Rich Asians.

Por su parte, Deepika habló sobre la importancia de “crear consciencia” colectiva sobre la salud mental. “Nuestra mente es una gran parte de nuestro cuerpo pero, de alguna manera, cuando se trata de enfermedades mentales, tratamos nuestras mentes como si estuvieran fuera de nuestros cuerpos”, ha opinado finalmente, con lo que ha concordado Meghan por cuántos amigos de su marido en el ejército han regresado con estrés postraumático y no eran capaces buscar tratamiento porque no es una enfermedad que se pueda “ver”.