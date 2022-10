EN VIDEO: Pareja en Florida es grabada mientras torturan a su pequeño gato en el mar

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un nuevo hecho de maltrato animal tiene indignada a la comunidad en el estado de Florida en Estados Unidos luego de que una pareja fuera grabada ejerciendo maltrato sobre su cachorro gato mientras se encontraban nadando en una playa.

Por Semana

En el video que fue captado en Sunny Isles Beach, se puede observar como tratan al gatito como si fuese un juguete lanzándolo de un lago a otro contra el agua. Las personas que atestiguaron este acto de maltrato temieron por la vida del ser vivo, por lo que decidieron tomar la evidencia y avisar de inmediato a las autoridades de policía.

La activista animal Natalia Martin era una de las testigos del hecho, no aguantó el maltrato al que estaba siendo sometido la pequeña mascota por lo que decidió intervenir grabando el hecho antes de confrontar a los supuestos dueños del gatito.

Según contó la activista, el pequeño gato estuvo a punto de sufrir un desmayo debido a los agresivos tratos por parte de sus dueños, sumado al agua de mar que no le permitía respirar.

En el momento que Natalia solicitó una explicación a la pareja sobre el acto cruel que todos habían acabo de presenciar, el hombre se empezó a comportar se una manera hostil aludiendo que por el simple hecho de que el gato fuera de su propiedad podía hacer con él lo que quisiera.

#SUNNYISLESBEACH

Jamarria Wayne, 22, is being charged with two felony counts of battery and attempted assault on a LEO.

Charged with animal cruelty and resisting arrest (both misdemeanors) is 27-year-old John Laguerre.

Both are visiting Florida on vacation. pic.twitter.com/l7tBtSUuXg

— Crime Watch South Florida (@CrimeWatchSFL) October 18, 2022