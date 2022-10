Chalecos, máscaras de paintball y… ¿tampones para proteger a los soldados rusos de la invasión en Ucrania? (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La propaganda es uno de los elementos más importantes de la invasión rusa y ambos bandos la suelen utilizar para lograr algún objetivo estratégico. La invasión de Ucrania no iba a ser menos y tanto el gobierno de Volodimir Zelenski como el de Vladimir Putin tratan de sacar el mayor partido posible a esta forma de “combatir”.

Por La Razón

Uno de los posibles ejemplos de esta propaganda es un video, en el que supuestamente un grupo de militares rusos se lamentan de las condiciones en las que el Kremlin les manda al frente.

En las imágenes se puede ver a un recluta ruso lamentándose de que iba a ser trasladado a Ucrania y que para protegerse sólo le habían entregado un chaleco y una máscara de paintball para protegerse contra la munición real.

El video, grabado durante el traslado de una tropa rusa en autobús hacia el frente de batalla, se ha viralizado en las redes sociales, que ya han bautizado la medida como “sacrificio humano”.

El militar habla a cámara y se queja de que le han entregado un chaleco y un casco “baratos”, fabricados en China que supuestamente deberían protegerle protegen a él y a sus compañeros de batallón. “Nos dieron súper chalecos antibalas esta noche”, dice con sarcasmo mientras se escucha reír a sus compañeros de fondo. “Son de airsoft (paintball) y protegen contra las pistolas de aire comprimido. Y nos van a enviar a Ucrania con esta mierda”.

Russian woman instructor advising new conscripts for useful things russian army doesn't provide

? sleeping bags

? first aid kits

? tampons to be used for bullets' wounds (Chechen war advice, sounds like genius idea)

Guys are lucky, she's a badass ?#mobilization #UkraineWar pic.twitter.com/7woJBzLTvK

— SLAVA EUROPE ?? (@tachdoc) September 27, 2022