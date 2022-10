Activistas ecologistas arrojaron pintura contra los almacenes de Harrods en Londres (VIDEOS)

Unos 20 activistas del colectivo “Just Stop Oil”, un grupo ecologista que pretende que el Gobierno británico abandone la producción de petróleo, arrojó este jueves pintura naranja a la entrada de los grandes almacenes Harrods, en Londres.

Por Infobae

Los activistas se concentraron en la calle de Brompton Road a las 08.00 GMT esta mañana y muchos de ellos se pegaron con pegamento al pavimento, bloqueando el tráfico.

Un vídeo compartido en su página de Twitter muestra a los manifestantes utilizando un pulverizador para arrojar la pintura sobre las ventanas del lujoso comercio mientras se escucha a viandantes preguntarles, asombrados, qué están haciendo.

En otra grabación difundida se ve al personal de seguridad de Harrods introduciendo a algunos de estos activistas dentro del comercio.

La Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard) confirmó que dos individuos han sido detenidos como sospechosos de ocasionar daño criminal.

El pasado día 14, dos activistas de esa misma organización “Just Stop Oil” arrojaron sopa contra el cuadro “Los Girasoles”, de Vincent Van Gogh, en la National Gallery de Londres.

? Our Government is criminally incompetent & morally bankrupt. They are actively seeking to accelerate fossil fuel production, which will kill millons of people, while failing to address the worst cost of living crisis this country has ever seen#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/FeVrUhpPz4

— Just Stop Oil ???? (@JustStop_Oil) October 20, 2022