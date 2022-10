EN VIDEO: Así fue como un fanático sorprendió a José Altuve en plena Serie de Campeonato… ¿Qué le dijo?

Click to share on Google News (Opens in new window)

En el segundo juego de la Serie de Campeonato entre Astros de Houston y Yankees de Nueva York, José Altuve se llevó los reflectores al abrazar a un fanático que invadió el diamante del Minute Maid Park para hacer el intento de tomarse una foto con el segunda base criollo.

Durante la parte alta de la novena entrada un aficionado corrió para fundirse en un abrazo con Altuve, momentos antes de que fuera atacado por el personal de seguridad del estadio.

A fan ran on the field, looks like trying to get a selfie with Jose Altuve.

Astros security has him in hand. pic.twitter.com/bCQQmtQQHU

— Ari Alexander (@AriA1exander) October 21, 2022