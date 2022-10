Trump tacha a Pelosi de “loca” e insinúa que se postulará para las presidenciales de 2024

Click to share on Google News (Opens in new window)

El exmandatario estadounidense Donald Trump insinuó que “probablemente” se vuelva a postular a les elecciones presidenciales de 2024, al mismo tiempo que tachó de “loca” a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, así lo reseñó ACTUALIDAD RT.

“Me nominaron dos veces y gané dos veces. Para que nuestro país vuelva a ser exitoso, seguro y glorioso, probablemente tendré que volver a hacerlo”, señaló el político ese sábado en el mitin ‘Save America’ celebrado en la ciudad de Robstown, Texas. “Pero primero tenemos que lograr una victoria histórica para el Partido Republicano este noviembre”, agregó en relación a las elecciones intermedias que se realizarán el próximo 8 de noviembre.

Asimismo, criticó a Pelosi y afirmó que él terminará con su carrera política. “Y vamos a terminar con la loca Nancy Pelosi, y ella está loca, está loca. Vamos a poner fin a su carrera política”, aseveró Trump.

Por otra parte, aseguró que, si hubiera sido reelegido en los comicios presidenciales de 2020, el conflicto en Ucrania no habría ocurrido “ni en un millón de años”.

TRUMP: "And we're going to end crazy Nancy Pelosi–and she's nuts, she's crazy. We're going to end her political career." pic.twitter.com/Ze4a7W5Nr4

— Daily Caller (@DailyCaller) October 23, 2022