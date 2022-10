El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 24 de octubre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Podría ser un día algo movido, por un lado sentirás que tienes el mundo en tus manos y por otro qué hay demasiados obstáculos que te impiden lograr lo que has propuesto. ¿Quien te entiende? Enfoca tu energía en pensar que si se puede y haz lo que tengas que hacer, con positivismo, con la seguridad de que eres el arquitecto de tu propia vida.

Tauro

Has trabajado duro y ahora ves resultados. Obtienes reconocimiento y recompensas y puedes pasar al siguiente nivel. Ahora que estás adonde querías estar debes esforzarte por mantener el mismo ritmo. Por otro lado, hay personas y situaciones que necesitas soltar. ¿Que esperas? Termina de liberarte de todo lo que te impide ser feliz.

Géminis

No hay peor intento que el que no haces. No te quedes en planear, si confías en tu idea, proyecto, negocio o trabajo, atrévete. Prepara el terrero, busca las herramientas y hazlo. Que ¿es difícil? Y acaso ¿muchas cosas no lo son? Que ¿es imposible? No, no lo es. Ten presente qué hay límites, que sólo están en tu mente, en tus creencias.

Cáncer

Tus procesos podrían ser mas lentos de lo que te gustaría, pero no importa, mientras todo camine bien. Surgen diferencias con algunas personas, pero se establecen buenos puentes de comunicación y hay un poco de comprensión, se solucionan rápidamente. Si sientes que te escuchan, insiste y cuando lo hagas, que sea desde el amor.

Leo

Hoy podrías estar un poco apático y no quieres hacer nada, quizá estés aún en modo fin de semana. Pero no puedes perder el tiempo, hay muchas cosas por hacer. Necesitas ponerte al día con asuntos atrasados y organizar lo que será una semana intensa, pero satisfactoria.

Virgo

Trabaja en convertir los problemas en oportunidades. A veces todo está cuesta arriba, pero igual si se puede solucionar, ¿para que hacer drama?. Puede que debido a los acontecimientos de los últimos días sea un poco más difícil que de costumbre, pero igual hay una luz al final del camino, y lo que es mejor, hay una puerta que te conducirá a un lugar mucho mejor.

Libra

Atrévete y haz lo que hasta ahora han pensado que no puedes hacer. No permitas que esa vocecita que llevas en tu interior te sabotee y mucho menos permitas que las críticas de otros te paralicen o hagan retroceder. Puede que necesites ponerte en contacto nuevamente con personas del pasado, pero si es para tu bien. ¿Que esperas? Levanta el teléfono y pide esa ayuda que tanto necesitas. No permitas que el orgullo sea un obstáculo.

Escorpio

Estás inquieto y quieres un cambio, pero tienes tantas opciones que podrías confundirte y elegir opciones, pensando que son nuevas oportunidades y no lo son. No te desvíes, y mucho menos ahora, que vas por buen camino. Un amigo será el aliado perfecto para alcanzar una meta.

Sagitario

Más que miedo de perder a un ser querido, ten miedo de perder tu autoestima. No ruegues, ni aceptes migajas de nadie. Tú vales más que cualquiera, hoy, mañana y siempre. Por otro lado, se resuelve un problema que te traía de cabeza. Ahora viene lo mejor.

Capricornio

No hay meta imposible, pero a veces no es el momento. Puedes esperar y mientras tanto crear las condiciones propicias. Si imprimes más paciencia y trabajas más en los detalles, el proceso y los resultados cubrirán más allá de tus expectativas.

Acuario

Justo cuando tienes las respuestas, surgen nuevas preguntas. Hoy podrías sentirte un poco confundido y alejarte de todo y de todos hasta estar más claro. No es un día apropiado para tomar decisiones. A veces, simplemente hay que esperar.

Piscis

Y de la noche a la mañana todo se pone patas para arriba. Quieres tener el control y pierdes la cabeza por cualquier cosa que sucede. Esta bien que planifiques lo que harás durante la semana, pero de vez en vez hay que dejar que la vida te sorprenda. Relájate y vive tu día a día.