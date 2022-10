Matthew Perry abandonó el rodaje de “No mires arriba” tras un ataque al corazón

Posteado en: USA

Puede que muchos se acuerden de No mires arriba, la sátira política que estrenó Netflix a finales del año pasado y que contaba la historia de un par de astrónomos que advertían de la llegada de un meteorito a la tierra. Aquella era una película no solo protagonizada por dos actores de talla mundial como Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, sino también completada por un reparto lleno de caras conocidas entre las que estaban la de Jonah Hill, Cate Blanchett, Timotheé Chalamet o incluso Meryl Streep como la presidenta de los Estados Unidos. Sin embargo, otro viejo conocido se tuvo que quedar fuera después de una emergencia médica.

Matthew Perry, el actor conocido principalmente por dar vida a Chandler en la icónica sitcom Friends, era una de esas caras que estaban entre el reparto de No mires arriba. El actor iba a interpretar a un periodista republicano en una serie de escenas junto a la presidenta que daba vida Meryl Streep. Sin embargo, un percance médico tuvo que alejar al actor del set de rodaje.

“No fue exactamente un ataque al corazón -no me desplomé-, pero nada había estado latiendo durante un tiempo”, escribía Perry, quien relataba su historia después de tomar hidrocodona y propofol en un centro de rehabilitación en Suiza. “Me dijeron que un tipo suizo no quería que el tío de Friends se muriera en su mesa y me hizo la reanimación cardiopulmonar durante los cinco minutos completos, golpeando y golpeando mi pecho. Si no hubiera estado en Friends, ¿habría parado a los tres minutos? ¿Salvó Friends mi vida otra vez?”.

