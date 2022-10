Trump: EEUU construyó armas nucleares que en la vida han visto Putin y Xi Jinping

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bob Woodward, periodista de 79 años del Washington Post, publicó el martes 25 de octubre un audiolibro titulado “The Trump Tapes”, en el que revelan 20 entrevistas realizadas al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una de estas entrevistas, el político republicano se jactó del desarrollo de armas nucleares de la unión americana, pues aseguro que en su gobierno se desarrollaban armas increíbles.

Por El Heraldo

“He construido un sistema de armas que nadie ha tenido antes en este país”, se le escucha decir al ex presidente en una de las entrevistas otorgadas al veterano periodista.

“Tenemos cosas que ni siquiera has visto o escuchado. Tenemos armas de las que Putin y Xi Jinping nunca habían oído hablar antes”, comentó el expresidente.

De acuerdo con Woodward, la entrevista fue otorgada en 2019, en ella habló varios minutos las capacidades nucleares desconocidas de Estados Unidos, lo que puede haber sido un alarde engañoso, o bien la divulgación de una información de alto secreto.

A selection of audio clips from THE TRUMP TAPES, my 20 interviews with President Trump. Available now ?: https://t.co/fyGspDsquG @SimonAudio pic.twitter.com/F2PLtu7g0u

— Bob Woodward (@realBobWoodward) October 24, 2022