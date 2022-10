EN VIDEO: activistas climáticos vandalizaron con pintura una tienda Rolex en Londres

Activistas de la organización contra el cambio climático Just Stop Oil pulverizaron pintura naranja con un extintor de incendios contra una tienda de la marca de relojes de lujo Rolex en el centro de Londres.

Por RT

Las simpatizantes del movimiento continúan así con su serie de protestas de un mes de duración para pedir al Gobierno británico que detenga todas las nuevas licencias otorgadas para la producción de petróleo y gas.

? BREAKING: ROLEX STORE SPRAY-PAINTED ORANGE ?

?? At 8:30am today, two Just Stop Oil supporters sprayed orange paint from a fire extinguisher over the premises of @ROLEX in Knightsbridge, demanding that the government halts all new oil and gas consents and licences. #FreeLouis pic.twitter.com/iBoNlQwTmc

— Just Stop Oil ???? (@JustStop_Oil) October 28, 2022