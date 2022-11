Enorme y peligroso asteroide tendrá en vilo a la Tierra durante Halloween

Un gran asteroide considerado como “potencialmente peligroso” atravesará la órbita de la Tierra durante la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos, precisamente el 1 de noviembre, según informó el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Cneos, por sus siglas en inglés) de la NASA.

Por: El Diario NY

Con un diámetro de entre 330 y 740 metros (similar a la altura del Burj Khalifa de Dubái), este objeto rocoso llamado 2022 RM4 pasará cerca de la Tierra a una impresionante velocidad de 84,500 km/h.

Según los cálculos del Cneos, lo mayor cercanía que 2022 RM4 tendrá a la Tierra es de unos 2.3 millones de kilómetros, es decir, unas seis veces la distancia media entre la Tierra y la Luna, lo que es considerado un margen cósmico pequeño.

No danger, but newly-discovered asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on November 1. Possibly as wide as 740 meters, it will brighten to mag 14.3, well within reach of backyard telescopes. @unistellar

This is very close for an asteroid this size. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq

— Tony Dunn (@tony873004) October 5, 2022