La condición de Biden para no castigar con mayores impuestos a petroleras en EEUU

En Estados Unidos las compañías petroleras más grandes del mundo como las estadounidenses ExxonMobil y Chevron, cerraron el tercer trimestre de 2022 con fuertes incrementos de sus respectivas ganancias.

Por Semana

En el caso de ExxonMobil, el beneficio neto atribuido entre julio y septiembre alcanzó los 19.660 millones de dólares (19.612 millones de euros), casi tres veces más que un año antes. De su lado, las ganancias netas de Chevron en el tercer trimestre de 2022 se dispararon hasta los 11.231 millones de dólares (11.204 millones de euros), un 83,8 por ciento más que en el mismo periodo de 2021.

Esto ha generado inconformidad tanto en el gobierno como en el ciudadano de a pie que sufre por los elevados precios de la gasolina en Estados Unidos que llegan hasta los 4 dólares por galón.

“La industria petrolera tiene una opción. Invierta en Estados Unidos bajando los precios para los consumidores en la estación de gasolina y aumentando la capacidad de producción y refinación. O pague un impuesto más alto sobre sus ganancias excesivas y enfrente otras restricciones.” aseguró Joe Biden en su cuenta de Twitter.

The oil industry has a choice.

Either invest in America by lowering prices for consumers at the pump and increasing production and refining capacity.

Or pay a higher tax on your excessive profits and face other restrictions.

— President Biden (@POTUS) October 31, 2022