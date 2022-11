Director de “Black Panther” revela su última conversación con Chadwick Boseman y cómo sería “Wakanda Forever” si estuviera vivo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Black Panther: Wakanda Forever explora el sentimiento de pérdida de la nación ficticia después de la muerte de su héroe y líder, T’Challa. El actor Chadwick Boseman falleció por un cáncer de colon en agosto de 2020, lo que obligó a cambiar el guion de la secuela. Ahora, el cineasta y director de “Black Panther” Ryan Coogler ha desvelado cómo iba a ser originalmente la película.

Por Play View y Excelsior

Concretamente, Black Panther 2 iba a indagar en cómo el personaje de T’Challa asumía los 5 años que habían pasado desde el chasquido en Vengadores: Infinity War. Un periodo de tiempo en el que él se desvaneció mientras la vida seguía su curso intentando sobreponerse a la pérdida de la mitad de las vidas del planeta. Después, al igual que el resto de regresados, el héroe encarnado por Boseman tendría que gestionar su reaparición tras un lustro en el que el mundo siguió funcionando y los que permanecieron rehicieron sus vidas.

“El tono iba a ser similar”, expone Coogler, “el personaje iba a lidiar con ese duelo por la pérdida del tiempo, por regresar después de haber estado fuera durante cinco años. Como hombre de responsabilidad para con tantos, su regreso después de una ausencia forzada de cinco años es lo que iba a abordar la película. Estaba sufriendo por un tiempo que no podía recuperar. El dolor era una gran parte de aquello”, señaló el director.

Durante el primer episodio de Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast, Coogler, que ejerció de invitado en el episodio, recordó una conversación que mantuvo con Boseman en la que el fallecido actor declinó la oferta del guionista de leer el libreto, alegando no querer jugar demasiado con las ideas de Coogler, evitando cualquier mención a la trágica realidad que se avecinaba.

Coogler recordó que no quería leerlo, que no quería entorpecer las notas que pudiera tener el estudio, así que dijo: “Es mejor que lo lea después”. Pero luego me enteré de que estaba demasiado cansado para leer nada.