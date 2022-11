El vestuario del Barça deja solo a Piqué en su despedida

Click to share on Google News (Opens in new window)

El anuncio de la despedida de Gerard Piqué sorprendió a propios y extraños este jueves. Fue, sin duda, la noticia deportiva del día. Y quizá por ello sorprenda también los escasísimos mensajes de apoyo de sus compañeros en las primeras horas tras su mensaje en forma de video.

Por abc.es

De sus actuales compañeros en el Barcelona, el mutismo en redes sociales ha sido la norma predominante. Ni siquiera aquellos que han compartido vestuario con Piqué en los últimos años. Hasta el momento, los capitanes del equipo Sergio Busquets, Jordi Alba o Sergi Roberto no se han pronunciado sobre el anuncio, de un calado muy importante para el mundo del fútbol, en general y del barcelonismo en particular.

Tampoco han utilizado sus perfiles en redes sociales para referirse al anuncio de Piqué el resto de jugadores del primer equipo azulgrana. Ni sus compañeros en la zaga Araujo, Koundé, Eric García o Bellerín, ni otros nombres importantes de la plantilla como Lewandowski, De Jong, Pedri o Dembelé se han querido pronunciar hasta el momento a través de sus perfiles.

Igualmente llamativos son los silencios de excompañeros del vestuario culé como Leo Messi, Iniesta, Luis Suárez o Cesc Fábregas, o de antiguos futbolistas de la selección que compartieron la época dorada de la selección que suelen ser bastante activos en redes como Iker Casillas se han referido al anuncio de Piqué.

Por contra, si que ha habido dos muestras de adhesión de dos de sus excompañeros en el centro de la zaga de la selección: Sergio Ramos y Puyol.

El jugador del PSG ha comentado en Twitter que «Geri, te lo digo en andaluz: ¡que te quiten ‘lo bailao’, crack! ? ¡Disfruta de la vida!», mientras que Carles Puyol ha querido agradecer la trayectoria de Piqué como jugador del Barcelona y lo injustos que han sido algunos comentarios hacia él: «Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré contar que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero amigo».

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.?? pic.twitter.com/MweMaUnaXD

Desde Alemania también ha recibido un mensaje que ensalza su trayectoria por parte del delantero del Bayern, Thomas Müller: «Siempre un rival duro y un gran deportista. Un campeón y una leyenda de nuestro juego. Gracias».

Always a tough opponent and a great sportsman. A champion and a legend of our game. Thank you @3gerardpique ??? #GerardWay #GerardPique #allthebest https://t.co/xY2Wn7hN8o

— Thomas Müller (@esmuellert_) November 4, 2022