Señales de que estás a punto de encontrar al amor de tu vida

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Ya llevas mucho tiempo soltera, si se trata de contar historias de fracaso en el romance, seguramente tú levantarás la mano en repetidas ocasiones, pero ten calma porque eso pronto quedará en el pasado, estas son las seis señales de que estás a punto de romper con esa mala racha con cupido y vas a encontrar al amor de tu vida, a la persona indicada para ti.

Por En Pareja

1. Ya dejaste de buscar desesperadamente el amor: La primera señal de que muy pronto el destino te pondrá a la persona indicada frente a ti, es que ya dejaste de buscar desesperadamente a tu gran amor, ya no vas por la calle imaginándote un futuro al lado de cada chico que ves pasar, que te habla bonito o que te sonríe, no re ilusionas sin tener algo seguro, esa etapa le diste punto y aparte, no vas detrás de nadie esperando a que seas correspondida.

2. No dejas de creer en el amor: Una cosa es no buscar el amor, pero otra muy distinta es que no creas en cupido, tú ya no vas detrás de nadie, pero no pierdes la esperanza de que pronto el ser hecho a tu medida va a llegar hasta ti y el Universo va a jugar a tu favor para que todo fluya de manera increíble, no pierdes la fe en que en algún lugar está tu media naranja esperando el tiempo adecuado.

3. Has sanado las heridas de amores del pasado: Ya no sangras por heridas de amores del pasado, no estás pensando en vengarte de tus ex o no tienes presente a diario todo el mal que te hicieron, cómo te causaron lágrimas, eso ya está superado y no dejas que eso te siga afectando, cerraste ciclos y por lo tanto, ya no estás pensando en esas ex parejas, ni les guardas rencor.

Leer más en En Pareja