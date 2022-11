Ex de Nicky Jam reapareció disfrutando de paradisíaca playa venezolana tras polémica por “brujería”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La modelo venezolana Aleska Génesis publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en Los Roques, una paradisíaca isla en Venezuela, en medio de la polémica que la envuelve luego de que se filtraran videos en los que aparece conversando con una mujer para hacerle ‘brujería’ a Nicky Jam, su ex novio.

Por: Diario NY

La venezolana posó junto a la orilla del mar durante el atardecer, luciendo un short blanco y un top del mismo color. En una de las fotos la modelo hace un corazón con sus manos y las levanta alto.

Estas imágenes de Aleska Génesis disfrutando de la playa hicieron que los seguidores de la venezolana reaccionaran. Muchos hicieron referencia a la presunta ‘brujería’ que la modelo le hizo al cantante boricua con el que mantuvo una relación hasta hace unos meses.

“Necesitas un psicólogo y no una bruja”, “Cuando sientas que tienes un mal día, piensa en Aleska Génesis y te sentirás mejor!”, “Yo me estaría muriendo de vergüenza”, “Ella publicando como si no le importara lo que está pasando. Chica, quiérete. Valórate. Anda con un especialista. Te ayudará”, “Y todavía te quedan ganas de subir fotos? Nooo mami yo anduviera ahogada de pena”, “Ya no te veo con los mismos ojos, te tengo miedo”, “Tan Bonita y con muy poco autoestima” y “No le da vergüenza hacerle brujería a un hombre, que pena por esta mujer, falta de amor propio” son algunos de los mensajes que le dejaron a la ex novia de Nicky Jam.

