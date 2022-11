Maduro saludó al enviado especial estadounidense John Kerry en la COP27 en Egipto (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

En su esfuerzo por tratar de obtener algo de legitimidad, Nicolás Maduro abordó en un pasillo al enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, en el marco de la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que se celebra en Egipto.

Por Monitoreamos

Maduro se acercó a Kerry que se encontraba sentado hablando con una comitiva y lo abordó para saludarlo.

El exsecretario de Estado estadounidense durante el segundo mandato presidencial de Barack Obama se levantó de su silla y estrechó la mano de Maduro quien le preguntó “¿Cómo estás tú?”

El diálogo entre ambos duró menos de 20 segundos, y Maduro concluyó deseándole “suerte” al representante estadounidense.

Any lip readers?

Maybe recalling their days bonding over baseball at a Cape Cod retreat of the @grupodeboston two decades ago. @NicolasMaduro was a lawmaker and @JohnKerry

still a senator. Those meetings helped ease tensions following 2002 coup. pic.twitter.com/Z0ZWRZ5Xwj

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 8, 2022