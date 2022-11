Activistas mancharon y pegaron sus manos en célebre obra de Andy Warhol en Australia (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Activistas ecologistas pegaron sus manos sobre las protecciones transparentes de una de las célebres obras “Campbell’s Soup” de Andy Warhol, sin dañarla, indicó la Galería Nacional de Australia en Canberra, donde está expuesta.

La protesta, realizada por un grupo llamado “Stop Fossil Fuel Subsidies Australia” (Detener los subsidios a los combustibles fósiles en Australia), ocurre después de una serie de acciones similares con conocidas obras de arte en todo el mundo.

The writing is on the wall! Or the glass at least. #StopFossilFuelSubsidies now! Get the “Picture?!#Warhol exhibition at the Australian National Gallery @NatGalleryAus Canberra#A22Network #ClimateCrisis #ArtProtest #StopFFSubsidies #AusPol2022 @GeorgeMonbiot @firstdogonmoon pic.twitter.com/yl99h0DoYo

— Stop Fossil Fuel Subsidies (@stopffsubsidies) November 9, 2022