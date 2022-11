Impactante VIDEO de un jugador de la NHL: Sufre un brutal corte en la muñeca que deja helado al público

Click to share on Google News (Opens in new window)

Evander Kane salió corriendo del hielo después de que un patín le cortara la muñeca durante el partido de los Oilers contra los Lightning el martes por la noche en Tampa.

Por New York Post

El delantero de los Oilers cayó al hielo después de empujar al defensa Philippe Myers en el segundo período. El alero de Tampa Bay, Pat Maroon, pareció cortar accidentalmente la muñeca izquierda de Kane con su patín mientras se desarrollaba la jugada.

Kane inmediatamente agarró su muñeca y se dirigió al banco, dejando un charco de sangre en el hielo. Maroon pidió ayuda cuando Kane pasó patinando junto al banco Lightning.

Según los Oilers, Kane está estable y programado para cirugía, aunque sus compañeros de equipo reconocieron la gravedad de la situación.

“Podías ver su rostro saliendo del hielo, casi parecía que se lastimó algo más al caer y luego se levanta bastante rápido y lo ves en su rostro. Luego miras hacia atrás y ahí está toda la sangre”, Ryan, alero de los Oilers. dijo Nugent-Hopkins. “Obviamente, es una situación aterradora, pero hasta donde sabemos, obviamente no quiero comentar demasiado al respecto, sino solo una situación espantosa”.

// content, blood warning //

scary moment in tampa bay as evander kane has had his wrist accidentally cut on the ice. paramedics and team staff immediately down the tunnel with him. pic.twitter.com/ONKgkyHF82

— zach (@zjlaing) November 9, 2022