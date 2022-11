Elon Musk eliminará por completo las cuentas verificadas de forma corrupta para limpiar Twitter

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Twitter de Elon Musk continúa con sus cambios constantes, ahora el magnate detalló que continuará con su propuesta de eliminar por completo las cuentas verificadas de forma corrupta.

lapatilla.com

“Existen demasiadas marcas de verificación de verificación azul heredadas corruptas, por lo que no hay más remedio que eliminar el azul heredado en los próximos meses”, dijo.

Far too many corrupt legacy Blue “verification” checkmarks exist, so no choice but to remove legacy Blue in coming months

— Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2022