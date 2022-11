A George Harris le propusieron un show en el Poliedro de Caracas y esto respondió (+VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El comediante venezolano George Harris, confesó en uno de sus más recientes shows en Estados Unidos, que le propusieron presentarse en el Poliedro de Caracas, pero teme lo que pueda pasar si lo hace.

Porlapatilla.com

“Lo lamento tanto por mis hermanos venezolanos, no va a pasar porque ya yo pasé por eso. Cuando yo me vine para EEUU, yo iba mucho a Venezuela, pasaba susto cada vez que abrían el pasaporte y me reconocían”, comentó Harris, sobre lo que pasaría sí regresa a Venezuela, ya que ha sido un fuerte crítico del régimen chavista.

Asimismo, manifestó que no le gustaría revivir esa fatídica experiencia en los aeropuertos venezolanos. “No lo quiero vivir, no lo quiero pasar, ¿Que hay otras personas que lo están pasando? De pinga por ellos, qué chévere. Lo aplaudo, ojalá que llenen todos sus conciertos, que hagan todas sus giras, que se presenten donde quieran, pero yo no. Entonces la gente me dirá: ¿tú no piensas volver más? Yo no sé, tampoco puedo decir ni sí ni no. Pero George Harris, que habla tanta vaina, no va porque tiene un poquito de temor. Punto”, sentenció.

Sin embargo, George Harris dejó claro que es una propuesta tentadora presentarse nuevamente en Venezuela y que no se trataría de un tema de dinero, porque de realizarse, cobraría 10 dólares para que las personas vayan y se diviertan.

Aquí sus palabras desde el min 1:32