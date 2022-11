El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de noviembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Se realista. Tus metas tienen que ser coherentes. No puedes fijarte alguna que no esté a tu alcance. Si bien es cierto que podemos lograr lo que queramos, hay ciertos límites que debemos tomar en cuenta, sólo así evitarás futuras decepciones.

Tauro

El éxito no toca las puertas de tu casa. Hay que buscarlo, trabajarlo, ir tras el, hasta encontrarlo. Establece que quieres, crea un plan y visualízalo cada día. Se seguro de ti mismo, constante, persistente y resiliente. Que nada ni nadie se interponga entre tú y tu meta. Si lo puedes soñar y trabajas en ella, lo puedes lograr.

Géminis

Necesitas ilusionarte con la vida. La felicidad es tener ilusiones. Es tener esperanza de que algo que deseas con todas tus fuerzas, sucederá, es más, es creer que sucederá. Si no tienes ilusiones estás seco y vives como un muerto en vida. ¿No tienes ninguna ilusión en este momento? ¿Que esperas? Ve y créala.

Cáncer

A partir de hoy, crea nuevos hábitos. Con voluntad se puede. Ya sea comer saludable, estar en movimiento, dormir más, leer un libro, escuchar música, o lo que sea que aporte algo a tu vida y te ayude a ser mejor. Nada de estancarte, de quedarte en mi mismo.

Leo

Se empático. Ponte en los zapatos de los demás y entiende que sienten y porque lo sienten. No los juzgues, ni los límites. Deja que sean como son, que se sientan cómodos de expresar sus sentimientos, pero sobre todo que se sientan bien con quienes son.

Virgo

No te preocupes. Todo después de un tiempo deja de doler o de importar. Todo pasa, porque la vida es una constante evolución. Porque lo que hoy es importante, mañana quizá no lo es, porque el drama de hoy, mañana es una experiencia y con atención y si estás atento podría ser un aprendizaje que te ayude a pasar a otro nivel.

Libra

Sueña con los pies bien puestos sobre la tierra. Se vale soñar en grande, querer cada día mas, pretender llegar a niveles superiores al que te encuentras, pero no se vale soñar con castillos en el aire, que nunca lograrás. Cuando no eres realista, te frustras y te quedas atrás.

Escorpio

Hoy será un día acontecido. Te levantaste pensando que sería de lo más normal y sucede todo lo contrario. De hecho todo transcurre tan rapido que te cuesta asimilarlo. Necesitas ser lo más racional y tolerante posible para mantener la seguridad de que esto, también pasará.

Sagitario

Tendrás que vivir un final, el término de una etapa. Quieras o no, tarde o temprano sucederá y entre más preparado estés, mucho mejor. Vive tu duelo, pero no te quedes mucho tiempo en el. Despídete con agradecimiento de lo vivido, porque bueno o no, te regalo un aprendizaje. Y después abre los brazos a lo nuevo que vas a vivir.

Capricornio

Dale importancia a quien ja tiene y lo merece. No pierdas el tiempo con personas o situaciones que nada tienen que ver con lo que quieres para ti. No te lamentes por la leche derramada, porque es imposible recogerla, ni luches batallas perdidas. No pierdas el tiempo, porque el tiempo es oro y pasa en un abrir y cerrar de ojos.

Acuario

Expresa tus emociones. Si no expresas lo que sientes, podrías consumirte en tu propio sufrimiento. Si estás mal, dilo en voz alta. Liberarte te hará sentir mejor. No necesitas entrar en detalles, pero si exteriorizar lo que te preocupa o atormenta. Si estás bien, dilo también, comparte tus emociones y has que otros se sientan como tu.



Piscis

Cuando sientas que te falta algo, ve tu figura reflejada en el espejo y agradece que tienes lo más maravilloso y único que tendrás hasta tu último respiro. No estás solo, te tienes a ti mismo. Valórate, date palmaditas de espalda y tente paciencia, porque asi tu ritmo no sea el más rápido, eres capaz de escalar desde una escalera hasta la montaña más alta.