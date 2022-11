Indonesia confirmó que el canciller ruso Serguei Lavrov estuvo hospitalizado al arribar a Bali

Click to share on Google News (Opens in new window)

Pese al intento de desmentida por parte de Moscú, el gobierno de Indonesia confirmó que el ministro ruso Serguei Lavrov fue llevado a un hospital en Bali donde se le realizaron estudios antes de participar de la Cumbre del G20 que se desarrolla en esa isla.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores ruso se encuentra bien de salud tras pasar dos controles médicos en un hospital desde su llegada a Bali para la cumbre, indicó el lunes un funcionario del gobierno indonesio. Lavrov “está en buen estado de salud, vino al hospital ayer (domingo) después de llegar a Bali solo para revisar su salud”, dijo Sunarto, un responsable del Ministerio de Salud que, como muchos indonesios, no tiene apellido.

El lunes “vino otra vez al hospital solo para una revisión y gracias a Dios está sano”, indicó a la agencia de noticias AFP.

Un portavoz del hospital de la ciudad balinesa de Denpasar explicó que una delegación del G20 acudió al hospital, pero dijo que no estaba autorizado a revelar la identidad del paciente.

Por su parte, el gobernador de Bali, I Wayan Koster, ha señalado que Lavrov acudió al hospital de Sanglá un día después de llegar a Bali para una “revisión”, si bien poco después abandonó el centro médico con “buen estado de salud”, tal y como ha recogido el diario indonesio The Jakarta Post.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 14, 2022