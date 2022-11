Juan Pablo Guanipa: Si alguien no le ha hecho concesiones a Maduro es Tequeño Crudo, este que está aquí

Posteado en: Actualidad, Política

“No comparto con Rósales eso de estar felicitándose con Maduro como si si se tratara de un presidente democrático”, afirmò.

Este lunes en Vladimir a la Carta conversamos con Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ) y precandidato a las primarias opositoras, quien aseguró que “si alguien no le ha hecho concesiones a Maduro es Tequeño Crudo, este que está aquí.”

Sobre la propuesta de Carlos Ocariz para elegir el candidato de PJ a través de elecciones abiertas, Guanipa explicó que, “hay discusiones en Primero Justicia acerca de cómo elegir al candidato presidencial. Tenemos la base que establecen los estatutos, los cuales dicen que el candidato será propuesto por el Comité Político Nacional que está integrado por 217 personas. Se está discutiendo un reglamento para concretar la forma de elección del candidato.”

Ante la pregunta sobre su apoyo a Juan Guaidó como candidato presidencial manifestó que ,“la fórmula que eligió la Unidad Democrática es la elección primaria, la cual va a legitimar cualquier aspiración de los candidatos a la presidencia. Si Juan Guaidó gana las primarias, eso lo convertiría en el candidato de todos.”

“Tenemos un proceso democrático para la selección del candidato, no somos el Psuv que son un partido totalmente militarizado. Todo lo deciden a través de órdenes, nosotros preferimos hacerlo democráticamente,” agregó.

En relación a su decisión en el año 2017 , cuando no accedió a juramentarse como gobernador del estado Zulia ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tras haber ganado las elecciones, Guanipa explicó, “no es cierto que no acepté la gobernación, yo me negué a juramentarme ante una farsa como la Asamblea Nacional Constituyente. Yo fui a juramentarme ante el Consejo Legislativo del estado Zulia de mayoría chavista que no permitió mi juramentación.”

En cuanto a su postura ante el actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales dijo, “Rosales es un líder opositor, mi relación con él es cordial. A mí me acercaría la necesidad del Zulia de estar mucho mejor, que sea un estado con más oportunidades. El Zulia podría darle mucha fuerza económica al país, eso hoy no es así.”

“Rosales como gobernador debe tener una relación administrativa, pero de allí a felicitarse, a hablarse con el gobierno en un tono como si le estás hablando a un presidente democrático… ahí sí no comparto.”

Asimismo considera que, “el rechazo a Nicolás Maduro es unánime en el país. Pero a él no le importa eso porque controla los poderes públicos, no le importa su popularidad.”

“Nicolás Maduro es cobarde, porque es una persona que va a un ring de boxeo y controla el arbitro, el uniforme y decide el contrincante. ¿Cómo no va a ganar?,” agregó.

Para finalizar aseguró que, “a mi no me mueve un cargo y lo he demostrado, a mi me mueve la necesidad de país en lograr que un cambio se produzca.”

