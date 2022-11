Raúl Ochoa Cuenca: La inminente desintegración de Venezuela como nación

Posteado en: Opinión

Premisa inicial. Los componentes esenciales de una sociedad para ser aceptada como nación soberana son: territorio, población y gobierno.

Una nación se desintegra cuando pierde parámetros de cohesión basados en los tres principios básicos de la definición de nación soberana y opta por criterios que destruyen a la familia como el primer y básico componente de ese grupo humano, el cual el mismo e inicialmente se auto califica de nación y posteriormente recibe esa condición al ser aceptado como tal por el concierto de las naciones. Aquí me refiero a la toma de decisiones del grupo que ejerce las funciones de gobierno de esa nación, al privilegiar pequeños grupos, militares o de intereses criminales, por encima de las legítimas exigencias de la mayoría de la población, lo cual trajo como consecuencia el abandono del territorio de 7 millones de personas de ese básico componente. Siendo este el caso de Venezuela, al no satisfacer el gobierno las necesidades mínimas de la población, lo que ha contribuido en forma determinante con la pérdida del sentimiento de unidad y la no descartada desintegración de Venezuela como nación soberana.

Se habla constantemente, y como es correcto que sea, de la situación de ruina en la cual se encuentra postrada Venezuela, de la situación en que han sumido el país, primero Hugo Chávez y en los últimos años Nicolas Maduro, de quien siempre es bueno no olvidar que está acusado de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Estos dos negativos seres quienes con sus irresponsables políticas condujeron a Venezuela a una situación, única en el mundo contemporáneo, como es un proceso que podría culminar con la desintegración del Estado venezolano por razones de orden público.

Esta afirmación la baso en el concepto de nación, aceptado universalmente y de sus condiciones como tal. Aquí me resulta obligatorio hacer esta pregunta: ¿ Venezuela hoy puede afirmar ante el concierto de las naciones, que reúne en forma inequívoca estos tres principios básicos que la definan como un Estado independiente y soberano ?

¿ Tiene Venezuela un gobierno que ejerza las funciones de representación de esa comunidad social ? Es difícil, ante una situación de total anomalía como es la existencia de dos gobiernos. Uno que ejerce el poder dentro del territorio y sobre el cual ejerce la soberanía como resultado de elecciones fraudulentas. Y otro gobierno de segundo grado como consecuencia de la aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sostenido por 59 potencias extranjeras y por un 80 % de la población electoral, el cual tiene como cabeza de ese ejecutivo al presidente de la Asamblea Nacional elegida en diciembre del año 2015. Este gobierno o ejecutivo provisional, el poder solo lo puede ejercer cuando se trata de intereses nacionales que tienen como sede física el territorio de los países que reconocen a la Asamblea Nacional como el poder legalmente constituido. Por ejemplo la administración de las refinerías de Citgo en los Estados Unidos de América o el haber impedido que el gobierno de Maduro se apropie de reservas de oro del estado venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.

Un territorio. Obviamente no se trata solamente de la denominación de un territorio, se trata de ejercer la soberanía sobre el mismo. Me temo que la República de Venezuela, a través del gobierno y de sus fuerzas armadas, por las razones que veremos más adelante, no ejerce la soberanía en todo el territorio nacional debido a que una parte de ese está ocupado militarmente por fuerzas armadas extranjeras.

Entonces Venezuela, a través del gobierno y de sus fuerzas armadas, por las razones que veremos más adelante, no ejerce la soberanía en todo el territorio nacional debido a que otra parte del territorio está siendo controlado por fuerzas armadas irregulares extranjeras. Del total de la superficie del territorio que es de 916.445 km2, sobre una cuantiosa parte de este, la soberanía nacional no está siendo ejercida por los órganos jurisdiccionales de Venezuela. Si las informaciones que recibimos fueran ciertas, el control sobre el territorio que ejercerán estas fuerzas militares irregulares en Venezuela estaría en el orden de los 150.000 km 2.

Aquí se plantea otra interrogante de gran importancia y es el saber si la ocupación del territorio por estos ejércitos foráneos, están como invasores o de común acuerdo con el gobierno ilegalmente constituido por Nicolas Maduro. Me refiero a los extensos territorios fronterizos del Estado Zulia, conocidos como el Catatumbo y el municipio de Perijá, donde la soberanía la ejercen estos grupos militares irregulares como las FARC y el ELN. Igual situación ocurre en los estados Táchira, Apure y Amazonas donde los grupos paramilitares conocidos como los Rastrojos, Los Pelusos, Evander, las varias bacrim y las AUC operan libremente. Se conoce que en varios municipios fronterizos estos grupos armados de corte narco terrorista y en complicidad con elementos del ejército venezolano, ejercen funciones inherentes al ejercicio de la soberanía del estado venezolano.

Pero además es menester recordar que los mismos grupos irregulares militares como las FARC y el ELN actúan en forma descubierta en la explotación de minerales como el oro, el coltán y el uranio, mineral de base en la producción de combustible para la fabricación de armas nucleares. Estas bandas criminales gozan, según informes de inteligencia de potencias occidentales, así como del Servicio de Inteligencia de Colombia, SIC, estas bandas criminales y depredadoras de las riquezas naturales de Venezuela actúan bajo la protección de militares de alto grado de Venezuela (ver informe de la OCCRP).

De manera que el segundo principio de nación en Venezuela como es el de control y efectivo ejercicio de la soberanía sobre su territorio no puede ser verificado. En el momento tenemos dos gobiernos, uno surgido de la usurpación y de la fuerza de las armas y otro legítimo, surgido como consecuencia de lo previsto en nuestra constitución

Tenemos un territorio que ha sido invadido y como consecuencia el Estado venezolano a través del gobierno que dice ser el poder ejecutivo legalmente constituido no lo puede ejercer o simplemente no desea ejercerlo. Por lo tanto la soberanía absoluta sobre el territorio de Venezuela no es verificable.

El tercer principio básico para definir una nación es que debe haber una población. Si, aquí no hay duda somos una nación con población que habla un mismo idioma y que responde al mismo grupo étnico con costumbres y comportamientos similares. Pero sucede un hecho que podríamos llamar de inaudito, un país, sin ninguna duda hoy del tercer mundo, está en proceso de disminuir en forma muy rápida su población.

En los últimos 10 años han abandonado el país entre 7 y 7.2 millones de ciudadanos de Venezuela. Fundamentalmente jóvenes en edad de contribuir con el aumento de la población y fortalecimiento de la sociedad en general.

La población venezolana que según la ONU era de 32.2 millones de habitantes en el año del 2013 ha pasado vertiginosamente a 25.4 millones con una población que el 45 % de ella tiene más de 55 años de edad. Según las Naciones Unidas, al final de este año 2022 se habrán ausentado alrededor de 1 millón de venezolanos, principalmente caminando. Basta recordar que el país está incomunicado para el 80% de la población. Todo hace calcular que dentro de 25 años la población venezolana será la más anciana del continente.

Apreciados lectores, propongo de mirar algunos datos estadísticos sobre la situación presente en Venezuela, los cuales no significan otra cosa que acentuar mis temores hacia un inexorable proceso de desintegración humana y por ende política y social.

1.- Inflación para el año 2020 según el Fondo Monetario Internacional: 2.959.00 %.

2.- Deuda Externa al cierre del año 2020: 198.000 millones de dólares. Según cifras no oficiales ya que no hay cifras oficiales desde hace 14 años.

3.- Sueldo mínimo mensual en dólares 16,33 dólares al 3 septiembre 2022, lo que significa = .54 centavos de dolar por dia.

4.- Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde el 2013, cuando Nicolás Maduro tomó las riendas del país, el PIB de Venezuela perdió, al cierre del año 2021, el 83,5% de su tamaño, pasando de los US $. 258.993 millones que tenía en ese entonces, hasta apenas US$42.530 millones de la actualidad.

5.- La producción de crudo de Venezuela se ubicó en 689.000 bd. durante el mes de septiembre. Actualmente se refinan 170 mil barriles de petróleo diarios: 105 mil en Cardón y los 65 mil restantes en Amuay.

6.- Según el informe financiero auditado de PDVSA de finales de 2013, Venezuela producía 3,02 millones de barriles diarios de crudo y se procesaban 1,2 millones de barriles diarios de combustible en el sistema nacional de refinación.

7.- El ser humano debe consumir 1 gramo de proteínas por kilo de peso corporal. Según el informe Encovi – UCAB el consumo durante el año 2020 fue de solo el 8 % de lo necesario. Las consecuencias serán funestas y de largo plazo especialmente en la población infantil.

8.- La desnutrición infantil en Venezuela subió al 26% entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Se teme que será del 34% al final del año 2022. Año en que una criminal campaña publicitaria le anuncia al país que Venezuela se arregló.

9.- En la República Oriental del Uruguay el consumo de proteína cárnica es de 61.2 Kg por habitante y por año. En los Estados Unidos de América el consumo es de 103.5 kg por habitante y por año. Mientras el consumo de proteína cárnica en Venezuela es solo de 2,7 kilos por habitante y por año.

10.- Según la Unicef y la Organización Mundial de Agricultura FAO, 6,8 millones de venezolanos padecen de hambre. En números porcentuales son el 33 % de la población venezolana que pasa hambre. Independientemente del lujoso restaurante de Las Mercedes “Dorado” o lo “very nice” que parezca el cocktail con el chorrito de agua de coco, que tan deliciosamente sirven en el Hotel Humbolt.

11.- El 50 % de la población venezolana se alimenta una sola vez al día y el 68 % ingiere solo carbohidratos.

12.- Venezuela es el país con máyor deserción escolar,del continente americano.

13.- Venezuela es el único país de la América del Sur donde se practica la tortura como politica de estado, segun un informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas por la comision independiente de derechos humanos el 22 de septiembre del año 2022.

14.- Venezuela es uno de los tres países en Latinoamérica donde hay presos políticos.

15.- El único presidente del hemisferio occidental que es solicitado por las autoridades judiciales y acusado de delitos relativos al financiamiento y tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas es Nicolás Maduro.

16.- Uno de los tres gobiernos del hemisferio occidental que no reconoce el poder legislativo legalmente electo y amenaza a sus miembros con llevarlos a la cárcel, es el presidido por Nicolas Maduro.

17.- La Corte Penal Internacional con sede en la Haya Holanda, tiene bajo investigación a Maduro y a varios de sus lugartenientes como sospechosos de haber cometido y de hacerlo en continuidad, crímenes de lesa humanidad.

18.- La cúpula militar de la república de Venezuela está considerada como parte activa en el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes universalmente. [Cocaína].

19.- Venezuela ocupa el penúltimo puesto en el mundo en cuanto a libertades económicas, N° 179 de 180 países. Inclusive detrás de Cuba, de China y de Nicaragua.

Conclusión: Me temo que de continuar este inexorable proceso de deterioro de una población inerme e indefensa ante todo tipo de arbitrariedades y ante la asquerosa decisión de un mundo que se llama mundo libre de cerrar los ojos a la desgracia que vive in crescendo diariamente ese pueblo, la desintegración de Venezuela como nación, no será solo institucional, será física ya que será una muerte por mengua, siendo esta muerte considerada como la más dolorosa y triste forma de finalizar la existencia de un ser humano.

Este trabajo fue escrito, en una versión inicial, el 9 de septiembre del 2020 y revisado en el día de hoy. Como podemos constatar Venezuela no se arregló, Venezuela empeoró.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar, el 12 de noviembre del año 2022.

