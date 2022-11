Esta tiktoker asegura que en su vida pasada fue Frida Kahlo (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Frida Kahlo es una de las pintoras más representativas en México, pues no sólo creó obras autobiográficas como La columna rota, El venado herido o Mi nana y yo, sino que también su historia personal -incluido su conflictivo romance- ha sido objeto de análisis durante muchas décadas.

Poe Infobae

Ante esto, una joven uruguaya llamada Jessica González aseguró desde su cuenta de TikTok que ella era la reencarnación de la aclamada artista mexicana y causó polémica.

“Todo comenzó cuando era pequeña y lo confirmé por primera vez hace tres años cuando fui a México (…) soy una persona desde niña tenía sueños muy lúcidos y desde ese entonces tengo cuatro, cinco sueños que se repiten”.

De acuerdo con la joven escritora, desde que era menor soñaba con una casa con grandes ventanales y, para su sorpresa, cuando visitó por primera vez La Casa Azul en Coyoacán -sitio en donde vivió Frida Kahlo por muchos años- aparentemente se habría llevado un gran impacto pues se dio cuenta que era el sitio que constantemente soñaba.

“Cuando entro al patio de la casa de Frida quedé en shock porque era el patio con el que soñaba desde que tenía siete años, mirara a donde mirara ya lo conocía (…) yo ya me había visto ahí. Me acuerdo que la guía nos iba señalando los lugares y en un momento le comento a mi pareja: ‘Este lugar cuando lleguemos a mano derecha estaba mi cuarto’ y cuando entramos a la casa la guía dijo: ‘Acá a mano derecha van a poder observar el cuarto de Frida Kahlo’”, destacó.

Según Jessica, desde ese momento sintió una gran conexión con esa casa y rescató que siempre ha sentido un gran amor por México, pues siente el país como su casa.

Asimismo, expresó que con los años tuvo otros sueños que le habrían dado más indicios de que sus suposiciones eran correctas.

“He soñado que me estoy peinando, me hago trenzas, me miro en el espejo, sé que soy yo, pero es la imagen de Frida Kahlo. Me he soñado vistiéndome, poniéndome vestidos, la ropa que ella usaba yo he soñado con esos momentos”, remarcó.

Otra de las similitudes que Jessica encontró con Frida Kahlo es que, según sus videos, ella también experimentó algunos accidentes complicados, esto como referencia al fuerte choque de tranvía que sufrió la pintora mexicana y que le ocasionó severos problemas de salud a lo largo de su vida.

“Tuve dos accidentes, muy lejos de ser como el de Frida gracias a Dios, pero algo que me quedó y que creo que viene de ella es el pánico que viene de andar en ruta, me pasa cuando conduce alguien más (…) es algo que no supero”.

Asimismo, la uruguaya comentó que otra experiencia que la hicieron estar más segura de que en otra vida fue Frida partió de una ocasión reciente que viajó a México y realizó la ceremonia de ayahuasca.

“Cuando empieza a manifestar la ayahuasca lo primero que pienso es: ‘Quiero ver mis otras vidas’ y la primera que me muestra es la de Frida. Lo veía todo desde mis ojos, estaba vestida con un vestido blanco, pero tenía listones blancos, rojos y verdes y podía ver a Diego Rivera”, sentenció y agregó:

“Estaba hablando con él, pero lo estaba ‘retando’ porque se aproximaba el 15 de septiembre y no habíamos decorado la casa y yo estaba furiosa”, añadió y exhortó a los internautas a atreverse a “creer en algo más allá”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y las opiniones estuvieron divididas.

“Te creo. Yo soñé varias veces que iba en un barco y siempre era la misma escena. Cuando vi el Queen Elizabeth era exactamente como en mi sueño”. “Todos los que cuentan que fueron alguien su vida pasada, casualmente son personajes importantes”, se puede leer.