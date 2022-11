El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de noviembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Revisas tu relación con los demás y te das cuenta que aunque va bien, hay ciertas cosas que deben cambiar. Tal vez debes ser más expresivo y demostrar más lo que sientes. A veces damos por sentado lo que otros no y para eso están las palabras.

Tauro

Hay que hacer un esfuerzo extra y adaptarse a las circunstancias. No basta con decir que lo harás, en serio debes poner de tu parte. Si asumes posición de víctima o tratas de tener la última palabra los demás se resistirán y surgirá una crisis que podrías evitar. Maneja la situación con inteligencia emocional.

Géminis

Hoy los detalles son importantes. Que se dice, que se hace y como se reacciona, más allá de las palabras. El silencio será tu mejor aliado, porque si escuchas, en lugar de solo esperar que el otro termine para poder hablar, y prestas atención, encontrarás las respuestas que tanto haz buscado.

Cáncer

Te guardas ciertas ideas porque te haz dado cuenta que entre menos reveles más éxito tienes. Todo está relacionado con las energías y cuando actúas desde el silencio, mezclado con seguridad todo fluye. Nadie te llena la cabeza de ideas que nada tienen que ver con tus límites, sino con los suyos.

Leo

Hoy tu creatividad está a mil. Surgen ideas sin mucho pensar y tienes la energía suficiente para ponerlas en práctica, pero no te precipites. Hay mucho que organizar antes de dar el siguiente paso, incluso, hay mucho por dejar atrás. No sólo se trata de comenzar, sino de terminar.

Virgo

Se produce una ruptura repentina pero para nada sorpresiva. Era algo que se veía venir, sólo que no creías que sería en este momento y mucho menos que sucedería de esta manera. Las viejas tácticas ya no funcionan, así que tendrás que crear una nuevas, pero sea lo que sea que hagas, hazlo lejos del drama.

Libra

Hoy tu capacidad de organizar, de crear un orden y de ser líder están en su máximo nivel. Sabes exactamente que, cómo y cuándo hacer las cosas, pero tú tolerancia es mínima y puede que no sepas cómo manejar ciertos cambios. Controla tus nervios, pero sobre todo controla tus ansias de ver resultados inmediatos. Todo a su tiempo.

Escorpio

Das vueltas una y otra vez sobre la misma idea y no logras concretar nada. ¿No has pensado que probablemente no funcione y que necesitas otra idea, quizá más actual y realista? Sino estás muy creativo que digamos, busca apoyo en alguien que si lo esté. Dos cabezas piensan mejor que una.

Sagitario

Creas una burbuja a tu alrededor y es que no quieres enfrentar la realidad. Sabes que tarde o temprano tendrás que hacerlo, y no es miedo, sino flojera. No quieres complicarte la vida, ya es suficiente con lo que tienes, sin embargo, no podrás evadir más. Hoy es un día de dar la cara.

Capricornio

No es lo que creas, es lo que es. No es lo que dices, sino como lo dices. No es hablar primero, es decir la última palabra. No es sólo reaccionar, es hacerlo con madurez. De un momento para otro se acaba la confusión y ahora que estás más claro y haz asumido otra posición, puedes actuar.

Acuario

Actúas con un positivismo avasallador. Eres capaz de lograr lo que quieras, cuando quieras y estás dispuesto a usar ese poder para pasar al siguiente nivel. Demuestras de que estás hecho y para lograrlo puede que tengas que dejar atrás a ciertas personas, hábitos y actividades, que son comidas, pero que ya no te funcionan.

Piscis

Hoy importa menos que nunca el que dirán. La confianza en ti mismo aumenta a medida que tomas decisiones acertadas. En el pasado haz sido criticado, juzgado y hasta castigado. Ahora, cada vez que la situación lo permite, actúas solo. Y cuando necesitas de alguien más, ni siquiera preguntas.