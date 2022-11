Rishi Sunak se reúne con Zelenski en Kiev en su primera visita como primer ministro británico (VIDEO)

El primer ministro ha efectuado el sábado 19 de noviembre una visita sorpresa a la capital Ucrania para mantener su primer Encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Por lapatilla.com

Un video de la llegada del primer ministro de la llegada del primer ministro. “Desde los primeros días de la guerra, Ucrania y el Reino Unido han sido los aliados más fuertes”, ha escrito el mandatario, desde el principio de la guerra estrecho aliado del ex primer ministro Boris Johnson.

“Durante la reunión de hoy, discutimos los temas más importantes tanto para nuestros países como para la seguridad global. Juntos somos más fuertes y lograremos los resultados deseados” ha añadido.

La oficina del Primer Ministro ha confirmado a Sky News la visita de Sunak. “El primer ministro está hoy en Ucrania en su primera visita a Kiev para reunirse con el presidente Zelenski y confirmar el apoyo continuo de Reino Unido”, según un portavoz.

Thank you, @RishiSunak. With friends like you by our side, we are confident in our victory. Both of our nations know what it means to stand up for freedom ???? https://t.co/9oFfswxp3K

— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) November 19, 2022