Biden advierte sobre crecientes amenazas contra la comunidad Lgbtiq+ tras tiroteo masivo en Colorado

Luego del tiroteo masivo en un club nocturno LGBTIQ+ en Colorado donde fueron asesinadas al menos cinco personas, el presidente Joe Biden aseguró este domingo que existe una “epidemia” de agresiones contra ese colectivo.

Por El Diario NY

“La violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y particular en las comunidades LGBTIQ+ en todo nuestro país y las amenazas de violencia van en aumento”, dijo el mandatario en un comunicado.

Los hechos se ocurrieron en la ciudad de Colorado Springs, en un local para adultos de nombre Club Q, donde se producen diferentes actividades, incluyendo travestismo, y se está investigando como un posible crimen de odio.

Tras los hechos, un hombre de 22 años identificado como Anderson Lee Aldrich se encuentra detenido, y figura como el principal sospechoso de la balacera que dejó cinco fallecidos y 18 heridos, algunos de gravedad.

“Si bien aún no está claro el motivo de este ataque, sabemos que la comunidad LGBTQI+ ha sido objeto de una terrible violencia de odio en los últimos años“, agregó Biden.

Durante su discurso, el mandatario recordó la masacre ocurrida en Orlando, Florida, en 2016, luego de que 49 personas murieran a manos del guardia de seguridad de una fiesta latina en la discoteca Pulse, que es abiertamente gay. El autor, que era afgano, juró lealtad al Estado Islámico momentos antes de caer muerto por disparos de la policía.

Jill and I are praying for the families of the five people killed in Colorado Springs, and for those injured in this senseless attack.

While no motive in this attack is yet clear, we know that gun violence has a particular impact on LGBTQI+ communities across our nation.

— President Biden (@POTUS) November 20, 2022