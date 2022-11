Hervé Renard, atractivo seleccionador de Arabia Saudí, hace que sus jugadores “tiemblen como perros”

Click to share on Google News (Opens in new window)

El seleccionador de Arabia Saudí, Hervé Renard, se ha convertido en una de las grandes estrellas del Mundial de Qatar 2022. Y lo ha hecho no solo porque su equipo haya pegado el primer gran ‘pepinazo’ del campeonato al derrotar a la todopoderosa Argentina de Messi, sino por la estricta disciplina de trabajo a la que somete a sus pupilos y su, digamos, ‘impactante’ presencia física.

Por: El Mundo

Ex futbolista francés de 54 años, Renard militó, entre otros clubes, en el AS Cannes en cuyas filas coincidió con Zinedine Zidane, destacando siempre por un físico portentoso -mide 1,84 m y pesa 80 kilos- que, desde siempre, ha cuidado con mimo ‘tanto en la cocina y como en el gimnasio’.

